Türk milletinin demokrasi zaferi

Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin iradesine ve istikbaline göz dikerek namluyu kendisine çeviren vatan hainlerinin karşısında tek vücut oldu. Tüm dünyaya birlik ve beraberlik örneği sergileyen milyonlar vatanın geleceği için kendi canını hiçe sayarak, hain kalkışmayı saatler içerisinde püskürtmeyi başardı.

ÇANAKKALE RUHUNU 15 TEMMUZ’DA HATIRLATTIK

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Türk milletinin demokrasisine sahip çıktığı 15 Temmuz 2016’da birlik ve beraberlik içinde güçlü bir iman ve muazzam bir kararlılıkla hain darbe girişimine karşı koyduğunu dile getirdi. Millet iradesini ve geleceğini kimsenin tahakkum altına alamayacağının hain darbe girişimine karşı direnişle bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini ifade eden Ömer Pakiş, “İstiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan bu saldırıyı kabul etmeyen aziz milletimiz, dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl düşmana karşı koyduysa 15 Temmuz’da da hainlere ve onların işbirlikçilerine karşı kadın, erkek, genç, ihtiyar demeden hep birlikte karşı koymuştur” şeklinde konuştu.

Ömer Pakiş

MİLYONLARCA KİŞİ TEK YÜREK OLDU