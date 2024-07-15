|
Gündem

Türk milletinin demokrasi zaferi

04:00 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:37 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin iradesine ve istikbaline göz dikerek namluyu kendisine çeviren vatan hainlerinin karşısında tek vücut oldu. Tüm dünyaya birlik ve beraberlik örneği sergileyen milyonlar vatanın geleceği için kendi canını hiçe sayarak, hain kalkışmayı saatler içerisinde püskürtmeyi başardı.

ÇANAKKALE RUHUNU 15 TEMMUZ’DA HATIRLATTIK

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Türk milletinin demokrasisine sahip çıktığı 15 Temmuz 2016’da birlik ve beraberlik içinde güçlü bir iman ve muazzam bir kararlılıkla hain darbe girişimine karşı koyduğunu dile getirdi. Millet iradesini ve geleceğini kimsenin tahakkum altına alamayacağının hain darbe girişimine karşı direnişle bir kez daha tüm dünyaya gösterildiğini ifade eden Ömer Pakiş, “İstiklalimize ve istikbalimize yönelik yapılan bu saldırıyı kabul etmeyen aziz milletimiz, dün Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda nasıl düşmana karşı koyduysa 15 Temmuz’da da hainlere ve onların işbirlikçilerine karşı kadın, erkek, genç, ihtiyar demeden hep birlikte karşı koymuştur” şeklinde konuştu.

Ömer Pakiş

MİLYONLARCA KİŞİ TEK YÜREK OLDU

Vatan için canını ortaya koyan şehit ve gazilerle birlikte milyonlarca insanın sokağa dökülerek birlik ve beraberlikle mücadele ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Ömer Pakiş, “Bir olan, beraber olan halkımız ‘Milletin Zaferi’ ile vatan uğruna destan yazmıştır” dedi. Pakiş, “Bu duygu ve düşüncelerle; Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ni kutlarken bu uğurda, dâr-ı bekaya irtihâl eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

#15 Temmuz
#Darbe girişimi
#FETÖ
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Euro 2024’te en fazla faul yapılan oyuncular listesi