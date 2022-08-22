Türk otomotiv üretimi Temmuz ayında %37,4 arttı

21. Renault Toros<br><br>Renault 12 modelinin geliştirilip o dönemin koşullarına göre modernleştirilmiş otomobil modeliydi. İlk olarak Toros dört vites, Toros SW dört vites ve Toros beş vites, Toros SW beş vites olmak üzere ikişer sürümlü olarak üretildi. Türkiye'de 1989-2000 yılları arasında üretildi. Özellikle kırsal kesimde çok tutulmuştu. Station vagonlu modeli de bir dönem çok gözdeydi.<br><br>1989 yılından sonra ufak tefek aksesuar değişimi dışında sadece 1999-2000 yılları renkli cam konmuş oldu. Onun dışında gözle görülebilen herhangi bir değişimi söz konusu değildi. Avrupa Birliği'nin emisyon normlarına uymadığı için yapımı durduruldu. En uzun Türkiye üretim bandında kalan arabadır.<br>