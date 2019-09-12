Gündem Türk pilot dünyanın en kuzeyinden en güneyine planörle uçacak
İSTANBUL

Türk pilot, Osman Arıkan dünyanın en kuzeyinden en güneyine planörle uçacak

Türk pilot dünyanın en kuzeyinden en güneyine planörle uçacak

"Uçan Kaşif" adıyla bilinen pilot Osman Arıkan, iklim değişikliğine dikkat çekmek için dünyanın en kuzey noktası olan Kanada’nın Alert bölgesinden, dünyanın en güney noktası Ümit Burnu’na 45 günde planörle uçacak. Her bireyin kişisel olarak bilinçlenerek önlem alması gerektiğini söyleyen ve uçuşu da bu nedenle tek başına tamamlayacağını belirten Arıkan, "İklim değişikliği konusunda en büyük yanılgı ‘bireysel olarak ne yapılabilir ki’ sorusu. Dünyanın genelini ilgilendiren bir konu hakkında elbette ki bireysel önlemler alabiliriz. En basitinden arabamızda, evimizin ısınmasında ya da kullandığımız ürünlerde çevreci olanları tercih edebiliriz" dedi.

Haber Merkezi IHA
Türk pilot Osman Arıkan, Kanada’nın Alert bölgesinden, dünyanın en güney noktası Ümit Burnu’na 45 günde planörle uçacak.
Türk pilot Osman Arıkan, Kanada’nın Alert bölgesinden, dünyanın en güney noktası Ümit Burnu’na 45 günde planörle uçacak.

21’inci yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında gelen iklim değişikliği dünyada milyonlarca insanın hayatını etkilerken gelecek nesiller için de ciddi bir risk oluşturuyor.

Dünyanın genelini ilgilendiren bu temel probleme dikkat çekmek isteyen Türk pilot Osman Arıkan, Kanada’da yer alan dünyanın en kuzey noktası Alert bölgesinden, dünyanın en güney noktasına, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Ümit Burnu’na uçacak.

Uçuşun tamamlanacağı Güney Afrika Cumhuriyeti’nde hükümet yetkilileri Osman Arıkan için karşılama töreni düzenleyecek.

Kasım ayı ortasında başlayacak

Hava akımı yardımıyla uçan, motorsuz hava taşıtı planörle gerçekleşecek uçuş, hava koşullarının uygunluğuna göre Kasım ayı ortasında başlayacak. Osman Arıkan’ın uçuşu yeni yılda tamamlaması bekleniyor.

30 bin kilometrelik uçuş 45 gün sürecek

30 bin kilometrelik mesafeyi 20 ülkede konaklayarak, 45 günde tamamlamayı hedefleyen Osman Arıkan, sırasıyla Grönland, İzlanda, Birleşik Krallık ve sonrasında da Afrika kıtasını geçip Güney Afrika Cumhuriyeti’ne ulaşacak.

Sıcak ve soğuk hava akımlarından yararlanılan motorsuz planörle uçacağını açıklayan Osman Arıkan, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Planörler hava olaylarından etkilenen hassas araçlar. Bu nedenle uçabilmeleri için hava koşullarının oldukça iyi olması gerekiyor. Ani ve düzensiz hava değişiklikleri tıpkı insanlarda olduğu gibi planörleri de zor durumda bırakıyor. Hemen her alanı etkileyen iklim değişikliğine dikkat çekmek ve önlem alınmasına teşvik etmek için bu uçuşu özellikle planörle gerçekleştirmeye karar verdim. Umarım iklim değişikliği konusunda ufak da olsa bir farkındalık sağlayabilirim.”

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Uçak ve helikopter pilotu olan Osman Arıkan, 16 yaşında planör ile uçmaya başladı ve bugüne kadar dünyanın birçok noktasında planör uçuşu gerçekleştirdi. Toplam uçuş deneyimi ise 5 bin saati aşıyor.

"İklim değişikliği karşısında ‘bireysel olarak ne yapılabilir ki’ sorusuna cevap vereceğim"

Her bireyin kişisel olarak bilinçlenerek önlem alması gerektiğini söyleyen ve uçuşu da bu nedenle tek başına tamamlayacağını belirten Osman Arıkan, açıklamasına şöyle devam etti:

"İklim değişikliği konusunda en büyük yanılgı ‘bireysel olarak ne yapılabilir ki’ sorusu. Dünyanın genelini ilgilendiren bir konu hakkında elbette ki bireysel önlemler alabiliriz. En basitinden arabamızda, evimizin ısınmasında ya da kullandığımız ürünlerde çevreci olanları tercih edebiliriz. Örneğin, iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden olan ormansızlaşmayı önlemek için kağıt kullanımını azaltabilir, kağıtların geri dönüşümünü sağlayabiliriz. Bizi ve gelecek nesilleri etkileyen bu konu hakkında herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor."

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