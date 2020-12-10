Türk SİHA'ları Bakü'de: Dağlık Karabağ'da savaşın seyrini değiştirmişti

Azerbaycan, 44 gün süren operasyonlar ile Dağlık Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtardı. Dağlık Karabağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda önemli rol üstlenen Türk İHA ve SİHA'ları Bakü'nün ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'de sergilendi.
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Zafer Geçidi Töreni'ne Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 damga vurdu: Mehter marşı eşliğinde sergilendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Tören alanında Dağlık Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri teçhizatların yanı sıra Karabağ'da Ermenistan'a ait mevzileri, askeri araçları ve hava savunma sistemlerine ağır kayıplar verdiren Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'ler de Mehter Marşı eşliğinde tören alanında sergilendi.
DÜNYA
Erdoğan ve Aliyev şükür namazı kıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aras türküsünün sözlerini okudu: Ay Lâçin, can Laçin, men sene kurban Laçin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır.' ifadelerini kullanarak, Aras türküsünün sözlerini okudu,
“Aras'ı ayırdılar Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım Zor ile ayırdılar, Ay Lâçin, can Lâçin, Men sene kurban Lâçin” Sözlerine devam eden Erdoğan, 'Güzelliğine kurban olduğumuz Laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi Fuzuli, Cebrail, Zengilan Kubatlı, Ağdam ve Kelbecer de artık özgürdür. Bugün büyük mücahid Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın Kafkas İslam Ordusunun yiğit neferlerinin ruhunun şâd olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şâd olduğu gündür.' diye konuştu.
Tüm caddeler, binalar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Askeri birliklerin ve araçların geçeceği yollar hazırlandı, tören alanına gelecek misafirler için platformlar kuruldu.
GÜNDEM
Azerbaycan'ın gurur günü: Karabağ Zaferi kutlanıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan halkına mesaj: Kendilerini fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den yetkililer Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zafer kutlamasına katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ermenistanlı politikacıların barışçıl politikalar izlemesi durumunda bölgede çok daha farklı gelişmeler olacağını belirterek, ''Kendilerini fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz'' dedi.
Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği zırhlı araçlar ve diğer silahlar da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Karabağ'da Ermenistan'ın sivil katliamı yaptığını belirterek, 'Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur' dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den yetkililer Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen zafer kutlamasına katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, Karabağ'da Ermenistan'ın sivil katliamı yaptığına değinerek, 'Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur' dedi.