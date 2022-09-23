Gündem Türk silah firmasından Afrikada gövde gösterisi yaptı
SAMSUN

Türk silah firmasından Afrika’da gövde gösterisi yaptı

Yerli ve milli ürünleriyle dünyanın her kıtasında gövde gösterisi yapan CANiK, ‘Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’ fuarında yoğun ilgi gördü. Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden CANiK, Güney Afrika’da gerçekleşen havacılık ve savunma fuarı AAD 2022’de yoğun bir program sürdürüyor. 21 Eylül’de başlayan fuarda Türk savunma sanayisinin geçirdiği dönüşümün temsilciliğini üstlenen CANiK, etkinliğin ilk gününden itibaren yoğun bir görüşme ve anlaşma trafiği yaşamaya devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Türk silah firmasından Afrika’da gövde gösterisi yaptı
Türk silah firmasına ilgi yoğun.

2022 yılındaki fuar yolculuğunu tüm hızıyla sürdüren Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) dünyaca ünlü markası CANiK, bu kez de Güney Afrika’nın başkenti Pretorya’da düzenlenen ‘Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022’de Türkiye’yi temsil ediyor. 21 Eylül’de başlayan ve 4 gün boyunca sektörün önde gelen temsilcilerini ağırlayan fuara 30’dan fazla ülke ve 450’ye yakın firma katılıyor.

Türk savunma sanayi firmalarından büyük katılımın gerçekleştirildiği fuar, SSB’nin koordinasyonu ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (SSI) desteğiyle organize ediliyor. Bireysel silahlanmada dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Güney Afrika’da uzun yıllardır aktif olarak yer alan CANiK, bölgede imza attığı pek çok başarıya yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

“Görüşme trafiğimiz çok yoğun geçiyor”

SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, “Dünyanın en büyük 6’ncı hafif silah üreticisi olarak fuar turumuza devam ediyoruz. Afrika’da 22-24 Nisan’da düzenlenen Avcılık ve Atıcılık Fuarı olan HuntEx’te büyük ilgi ve talep gören bir stant olmuştuk. Savunma sanayinin temsil edildiği AAD fuarında da ilgi odağı olmayı sürdürüyoruz. Fuarda potansiyel müşterilerimizden olan birçok zırhlı araç platformu üreticisi, sistem üreticisi, deniz sistem üreticisi, elektronik sistem üreticileri ile buluşma imkanı elde ediyoruz. Aynı zamanda burada yer alan birçok ülke ile temaslarda bulunarak iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Yoğun süren görüşme trafiğimiz kapsamında uzun süredir teklif gelen ve temasta olduğumuz projeler ve bu projelerin ön anlaşmaları gündemimizde” diye konuştu.

“Entegrasyon alanında da öncülüğümüzü gösteriyoruz”

AAD Fuarı’nda dünyanın en gelişmiş 12.7x99 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB’nin yanı sıra ödüllü tabancalar, optikler, aksesuar ve askeri tekstil ürünlerine yönelik pek çok görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Didem Aral, “Ayrıca sadece tabanca alanında değil tüm silah sistemlerinin kara, deniz, hava platformlarına entegrasyonunu göstermeyi hedefledik. Yine entegrasyon kabiliyetlerimizi içeren alt firmalarımızın UNIDEF ve UNIROBOTICS’in imkanlarını da başta Güney Afrika olmak üzere tüm bölge ülkelerinin otoriteleriyle paylaşma fırsatı elde ediyoruz” şeklinde konuştu.

TEKNOFEST’te CANiK’e yoğun ilgi
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST’te CANiK’e yoğun ilgi

CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te sergileniyor
FOTOĞRAF 4
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Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini TEKNOFEST KARADENİZ'de katılımcılarla buluşturuyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan \"Platform Makineli Tüfeği Projesi\" kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin gelişmiş modeli olan ve dakikada 950 atım hızına sahip CANiK M2F de festivalde sergileniyor.
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SYS Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, CANiK M2F'nin, ilk üretilen CANiK M2 QCB'den iki kat daha fazla atış gücüne sahip olduğunu söyledi.

CANiK M2 QCB silah sisteminin 2022 yılının başında yapımının tamamlanarak seri üretime geçildiğini aktaran Gençer, \"Bu silah sistemimiz dakikada 450 ila 600 atım hıza sahip ancak bu hız daha yüksek atış hızı isteyen platformlar için çok yeterli kalmıyordu. Dolayısıyla CANiK M2F'yi geliştirdik. Kalibre olarak aynı mühimmatı kullanabilmekte fakat dakikadaki hızı 600 yerine 950'dir. İstersek bu hızı 950 ila 1100 arası ayarlayabilmekteyiz. Bu yüksek hızı sayesinde başta hava araçları ya da hava araçlarının karşılığı olarak etkin şekilde kullanılmaktadır.\" ifadesini kullandı.
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Yeni bir konsept kullandıklarını dile getiren Gençer şöyle devam etti:

\"Yeni konseptte iki M2F'yi yan yana bağlamış bulunuyoruz. Bu haliyle isterseniz kara araçlarına bağlayabilirsiniz, isterseniz deniz araçlarına ektin şekilde bağlayarak atış üstünlüğü sağlayabilirsiniz. Son birkaç yıldır savaşlarda hareketli mobil sistemlerin olabildiğince büyük kalibrelerle muharebe alanlarında kullanıldığını görüyoruz. Olabildiğince ufak, bazen 4x4 araçların tercih edildiğini ve bunların üzerine çeşitli kalibrelerde makineli tüfeklerin entegre edildiğini görüyoruz. Buradaki amaç, platformun hızlı şekilde yer değiştirmesi ve hasmına karşı üstünlük sağlamak için yüksek atış gücüne angaje olması ancak bu atışın uzak mesafeden yapılması esas kabul ediliyor. CANiK M2F ya da CANiK M2 QCB, her ikisinin de 2 bin metreye etkin menzili bulunmakta. Bu menzili yüksek teknoloji optik cihazlarla destekleyerek 6 bin metreye kadar artırabiliyorsunuz.\"
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Gençer, henüz lansmanı yapılmayan silahın ilk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendiğini vurgulayarak sistemin yapay zeka ve otonom olarak uzaktan kullanılması yönünde AR-GE çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
CANiK M2F ağır makineli tüfek ilk defa TEKNOFEST'te sergileniyor
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğin üst versiyonu olan CANiK M2F, ilk defa TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.
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