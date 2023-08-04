1971 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimlerini Çorum’da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansını, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

1999 yılında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde Arşiv Uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında bir süre Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde Arşiv Uzmanı olarak görevlendirildi. 2005 yılında TİKA Türkoloji Projesi kapsamında Arnavutluk Tiran Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi. 2006 yılında yine aynı proje kapsamında Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görevlendirildi. 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığına atandı. 2014-2018 yılları arasında Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Koordinatörlüğü, 2016-2019 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2017 yılında doçentlik unvanını aldı ve 2023 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesinde Profesörlük kadrosuna atandı.