Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu: 3 milyon euro dolandırdıkları tespit edildi Türkiye ile Almanya arasında eş zamanlı teledolandırıcılık operasyonu düzenlendi. İstanbul'da çağrı merkezi adı altında kurulan ofislerden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandıran İstanbul, Antalya, Muğla'da 5'i Alman 36 şüpheli, Almanya'da da 40 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi 12 Şubat 2020, 08:42 Son Güncelleme: 12 Şubat 2020, 08:45 DHA