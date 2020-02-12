Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu: 3 milyon euro dolandırdıkları tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenlendi.
- İstanbul'da çağrı merkezi adı altında kurulan ofislerden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandıran İstanbul, Antalya, Muğla'da 5'i Alman 36 şüpheli, Almanya'da da 40 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Almanya'da ve İstanbul'daki operasyon devam ediyor.