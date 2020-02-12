Gündem Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu 3 milyon euro dolandırdıkları tespit edildi
İSTANBUL

Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu: 3 milyon euro dolandırdıkları tespit edildi

Türkiye ile Almanya arasında eş zamanlı teledolandırıcılık operasyonu düzenlendi. İstanbul'da çağrı merkezi adı altında kurulan ofislerden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandıran İstanbul, Antalya, Muğla'da 5'i Alman 36 şüpheli, Almanya'da da 40 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Almanya Federal Polis Teşkilatı'nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Alman vatandaşlarını dolandıran bir suç örgütüne ortak operasyon düzenlendi.

  • İstanbul'da çağrı merkezi adı altında kurulan ofislerden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp Alman vatandaşlarını yaklaşık 3 milyon euro dolandıran İstanbul, Antalya, Muğla'da 5'i Alman 36 şüpheli, Almanya'da da 40 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Almanya'da ve İstanbul'daki operasyon devam ediyor.

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