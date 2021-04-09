Gündem Türk ve Alman vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi Piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 3 adet saat ele geçirildi
İZMİR

Türk ve Alman vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi - İzmir haberleri

Türk ve Alman vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi: Piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 3 adet saat ele geçirildi

Almanya'da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını dolandırdıkları tespit edilen, mağdurlardan toplam 529 bin 420 avro vurgun yapan çete, İzmir polisinin şok baskınlarıyla çökertildi. Eş zamanlı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ve piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 3 adet saat ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Türk ve Alman vatandaşlarını dolandıran çete çökertildi - İzmir haberleri
Ele geçirilen saatler.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Almanya’da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir polisi, çok titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda S.Ç. (46) ve Z.Ç.’nin (41) kurmuş oldukları suç örgütünün 5 ayrı dolandırıcılık eylemine karıştığı ve mağdurları 529 bin 420 avro dolandırdıkları belirlendi.

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Yapılan aramada ele geçirilenler şok etti: 3 saatin değeri 1,5 milyon

Ekipler, şüphelilere yönelik 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 3 adet kol saati, 4 adet silah, 1 adet av tüfeği, 86 adet fişek, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 3 adet dekont ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

İHA

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgüt kurucuları olduğu değerlendirilen S.Ç. ve Z.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Z.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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