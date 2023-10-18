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Türk Yahudi Toplumu İsrail'in adını geçirmeden hastane katliamını kınadı

Türk Yahudi Toplumu, terör devleti İsrail'in Gazze'de hastaneye sığınan sivilleri vahşice katletmesiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada İsrail'in adı geçirilmezken "Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını , katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz!" denildi.

14:58 . 18/10/2023 Çarşamba
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Gazze'de hastane katliamı

Gazze'de hastane katliamı

Türk Yahudi Toplumu
, terör devleti İsrail'in terör eylemlerine sert tepki göstererek bir açıklamada bulundu.

"Devletimizin gösterdiği çabaları destekliyoruz"


Yapılan açıklamada 'İsrail'in adı geçirilmezken şöyle denildi;


"Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi vb- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz! “Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan -yaşam hakkını- ortadan kaldıran bir durumdur”, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir HİÇBİR tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz."


#Türk Yahudi Toplumu
#İsrail
#Gazze
1 saat önce
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