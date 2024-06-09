Türkçe, felsefe ve fizik zorladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün tamamlandı. 3 milyon 36 bin 945 adayın katıldığı sınavda öğrenciler 120 soruyu 165 dakikada çözdü. 10.15’te başlayan sınav 13.00’ te sona erdi. Bu yıl 30 dakikalık ek süreden faydalanma hakkı olan engelli adayların ise sınavı 13.30'da sona erdi.





DÜŞÜNME BECERİLERİ ÖLÇÜLDÜ

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapılarının bu sene de kullanıldığı görüldü. Sınavda analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorularla karşılaşıldı. Soruların müfredata uygun ve MEB tarafından sınavdan önce yayınlanan deneme sınavları ile paralel olduğu görüldü. Öğrenciler genel olarak Türkçe, felsefe ve fizik derslerinde zorlandıklarını belirtti.





TÜRKÇEDE ÇELDİRİCİLER ELEYECEK

Bu seneki Türkçe sorularında edebiyat ve sanatla ilgili metinlerin fazla olduğu gözlemlendi. Olumlu köklü paragraf sorularının fazla olması, metnin tamamına hâkim, yorumlama gücü iyi, analiz ve sentez yapabilen öğrencileri öne geçirecek. Bunun yanında cevap seçeneklerinde güçlü çeldiricilerin olması, Türkçe açısından sınavın seçiciliğini ortaya koydu. Okuma parçaları ve anlam bilgisi soruları öğrenciler için orta seviyede, dil bilgisi soruları ise daha kolay bulundu. Paragraf sorularının felsefe sorusuna benzediği yönünde de yorumlar yapıldı.





TARİH DÖNEM BİLGİSİ, COĞRAFYA ANLAŞILIR

Tarih soruları genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine kurgulandı. Müfredat dışı herhangi bir soruya yer verilmedi. Coğrafya dersinin temel kavram ve ilkelerini kullanma, harita okuma ve bilgiyi yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik soruların yer aldığı görüldü. Sorular kavram düzeyinde, çok zor olmayan, net ve anlaşılır nitelikteydi. Kazanımlarla ilgili temel bilgilere hâkim olan ve bilgiyi yorumlayabilen öğrenciler coğrafya netlerinde önde olacak.





UZUN VE ZOR

Felsefe ile din kültürü ve ahlak bilgisi testlerinde müfredat dışı soruya yer verilmedi. Bu testlerde yer alan sorular, genel olarak bilgi gerektiren, uzun, anlaşılması zor ve çeldirici şıklar barındırdı. Metinden sonuca ulaşmaya yönelik, akıl yürütme, kavram kullanma becerilerini ölçen sorular da yer aldı.





HİKÂYE KURGUSU VARDI

Matematik testinde sorular geçtiğimiz yıllara nispeten daha kolaydı. Modelleme ve hikâye kurgusuna bolca yer verildi. Çeldiricinin olmadığı testte, kısa çözümlü uzun sorular soruldu.





İkinci ve üçüncü oturum bugün

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başlayacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.





Polis imdada koştu

YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye yetişememe riski olan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu. Emniyet müdürlükleri tarafından görevlendirilen polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan öğrencileri motosikletlerle gidecekleri yerlere yetiştirdi.



