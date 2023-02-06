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Turkish Cargo deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 şiddetindeki depremin ardından Turkish Cargo, deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacağını açıkladı. 

13:35 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Turkish Cargo uçağı

Turkish Cargo uçağı

Meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları, arama-kurtarma ekiplerimizle yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılmak için çok sayıda özel uçuş düzenledi. Havayolu şirketi özel uçuşlarla bir yandan deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin gönderirken, bir yandan da yardım malzemelerin bölgeye ulaştırılması için çalışmaları sürdürüyor.


Bu kapsamda yardımlar malzemelerini İstanbul, İzmir Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarından planlanan 4 kargo uçuşuyla ücretsiz taşıyor. Bu arada yurt dışından gelen yardım malzemelerinin ise deprem bölgesine büyükelçilikten gelecek onayla taşınacağı öğrenildi.

"YARALARI SARMAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

 Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,
"İstanbul ve Ankara havalimanlarında, devletimizin tüm birimleri ile iş birliği içerisinde yaraları sarmak için gayretle çalışıyoruz. Uçaklarımızla yardım malzemesi ve arama-kurtarma ekiplerini deprem bölgelerine ulaştırmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz”
dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde bin 121 vatandaşımız hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde bin 121 vatandaşımız hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde Kahmaranmaraş'ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, ''Şu ana kadar tespitlere göre bin 121 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 bin 634 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan vatandaşımız 2 bin 470'i bulmuştur'' ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş
#Deprem
#Turkish Cargo
2 gün önce
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Turkish Cargo deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak
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