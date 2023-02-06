Turkish Cargo deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

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Turkish Cargo uçağı
Meydana gelen depremin ardından Türk Hava Yolları, arama-kurtarma ekiplerimizle yardımlar deprem bölgelerine ulaştırılmak için çok sayıda özel uçuş düzenledi. Havayolu şirketi özel uçuşlarla bir yandan deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin gönderirken, bir yandan da yardım malzemelerin bölgeye ulaştırılması için çalışmaları sürdürüyor.
Bu kapsamda yardımlar malzemelerini İstanbul, İzmir Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarından planlanan 4 kargo uçuşuyla ücretsiz taşıyor. Bu arada yurt dışından gelen yardım malzemelerinin ise deprem bölgesine büyükelçilikten gelecek onayla taşınacağı öğrenildi.