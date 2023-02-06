Turkish Cargo deprem bölgesine yardımları ücretsiz taşıyacak

"İstanbul ve Ankara havalimanlarında, devletimizin tüm birimleri ile iş birliği içerisinde yaraları sarmak için gayretle çalışıyoruz. Uçaklarımızla yardım malzemesi ve arama-kurtarma ekiplerini deprem bölgelerine ulaştırmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz”