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YEREL GÜNDEM

Türkiye artık iki iklimli

Dünya genelinde haftalar süren yağışlar, ardından yaşanan kavurucu sıcaklar Türkiye’de de iklim değişikliğine neden oluyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Türkiye’nin değişen iklimiyle ilgili, “Dört mevsimli iklimden iki mevsimli iklime doğru geçiş yapıyoruz” dedi. Özdemir, Türkiye’nin ılıman kuşaktan ekvatoral kuşağa doğru yaklaştığını söyledi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
​Türkiye artık iki iklimli
Ekvatoral kuşağa yaklaşıyoruz.

Haftalar süren yağışlar, ardından yaşanan kavurucu sıcaklarla birlikte Türkiye’deki iklim değişikliği yeniden gündemde. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Türkiye’nin değişen iklimiyle ilgili, “Dört mevsimli iklimden iki mevsimli iklime doğru geçiş yapıyoruz” dedi. Yeni Şafak’a konuşan Dr. Özdemir, Türkiye’ye de gelmesi beklenen aşırı sıcakların Türkiye’nin ılıman kuşaktan ekvatoral kuşağa doğru yaklaştığını gösterdiğini söyledi.

BAHARLARI KAYBEDEBİLİRİZ

Yaşanan bu iklim değişikliğinin bahar mevsimlerinin kaybedilmesine sebep olacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti: “Dünya üzerinde gerçekleşen 1.5-2 derecelik sıcaklık artışı, bizim de ılıman olan iklimimizi etkileyerek, kurak iklime girmemize sebep oluyor. Bu nedenle artık mevsimleri tam anlamıyla yaşayamayacağız. Ilıman iklime sahip bölgelerimiz sıcak kuşağa girmek üzere. Yani artık sonbaharı ve ilkbaharı tam anlamıyla yaşayamayacağız. Kışın aşırı soğuklar, yazın aşırı sıcaklarla karşı karşıyayız.”

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