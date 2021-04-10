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Gündem Türkiye aşılanan kişi sayısında Avrupada ikinci dünyada altıncı sırada
İSTANBUL

Türkiye aşılanan kişi sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada

İngiltere merkezli ‘Our World In Data’ sitesinin resmi verilerine göre Türkiye, dünya genelinde koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında 6’ncı sırada yer alırken Avrupa ülkeleri arasında ise İngiltere’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye aşılanan kişi sayısında Avrupa’da ikinci dünyada altıncı sırada
Türkiye, aşılanan kişi sayısında Avrupa’da ikinci, dünyada altıncı sırada.

Oxford Üniversitesi ve Global Data Lab tarafından ortaklaşa yürütülen ve her gün ülkelerin sağladığı resmi verilere göre güncellenen ‘Our World In Data’ web sitesinin kamu yararına sunulan sayılara göre, koronavirüse karşı aşılanan kişi sayısında Türkiye dünyada 6’ncı, Avrupa ülkeleri arasında ise ikinci sırada bulunuyor. Nisan 2021’in ilk haftasında ülkelerin yayınladığı resmi aşılama sayılarına göre, Türkiye Nisan'ın ilk haftası itibariyle 18 milyon 458 bin kişiyi aşıladı.
Dünya çapında geçen sene aralık ayında başlayan koronavirüs aşı programları kapsamında 130'dan fazla ülkede koronavirüs aşılaması devam ediyor. Ülkelerin aşılama programlarında kullandığı aşılar arasında Moderna, AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech ve Sinovac yer aldı.

DÜNYA SIRALAMASI
Dünya sıralamasında ilk sırada bulunan ABD, 178.84 milyon kişiyi aşılarken 161.12 milyon kişiyi aşılayan Çin ikinci sırada yer aldı. Hindistan, 98.08 milyon kişiyi aşılayarak üçüncü sıraya yerleşirken İngiltere 38.44 milyon kişiyle dördüncü sırada ve Brezilya ise 25.74 milyon kişiyi aşılayarak beşinci sırada yer aldı. Altıncı sırada bulunan Türkiye’yi sırayla Almanya, Rusya, Şili ve İsrail takip etti.
AVRUPA SIRALAMASI
Avrupa ülkeleri arasında aşılanan kişi sayısında İngiltere’nin ardından 2. sırada yer alan Türkiye’yi sırasıyla Almanya, Rusya, Fransa, İtalya ve İspanya takip etti.

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