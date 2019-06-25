Türkiye Barolar Birliği ve MEF Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması

Anlaşma kapsamında; MEF Üniversitesi, TBB’ye kayıtlı olan tüm avukatların çocuklarına, eşlerine ve kendilerine MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Yüksek Lisans Programlarına burs yönergesindeki şartlar dahilinde tercih yapmaları ve kayıt yaptırmaları durumunda ödeyeceği eğitim ücreti üzerinden %15’lik bir indirim uygulayacağını kabul etti.

Söz konusu anlaşma ile ilgili TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Çağdaş ve yenilikçi bir üniversite olan MEF Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, eğitimcinin nasıl eğitileceğini, eğitimin nasıl yapılması gerektiğini Türkiye’de en iyi bilenlerden ve 21. yy perspektifinden bakabilen bir hocamızdır. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin bana TBB üyesi Avukatların çocuklarına, eşlerine ve kendilerine özel bir indirim yapmak istiyoruz dedikten sonra MEF Üniversitesi’nin kadrosunu ve müfredatını inceledik. MEF Üniversitesi, sahip olduğu öğrenme modeli ile öğrencinin öğrenme kapasitesini artırarak öğrenmeyi öğrenmiş gençler yetiştiriyor. Gelecek için farklı bilgi ve becerilere ihtiyaç var. 25 yıl içinde belki de milyonlarca insan işsiz kalacak. Bu durumdan hukukçularda ne yazık ki nasibini alacak. Özellikle bu nedenle hukuk öğrencilerimizi nasıl yetiştirebiliriz üzerine hep düşünüyoruz. Geleceğe, çocuklarımıza kendi kendine öğrenme becerisini kazandırmamız gerek. Hukuk nereden baksanız klasik bir alan. Ama bizim klasik alana moderni yerleştirmemiz lazım. MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek standartlı bir fakülte, öğrenmeyi öğretiyor. Bu anlamda MEF Üniversitesi ile TBB olarak bir işbirliği yapmış olmaktan son derece mutluyum" dedi.

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MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de özellikle hukuk fakültemiz nezdinde TBB ile yapılan bu anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti: ‘‘MEF Üniversitesi kuruluşu itibariyle çağdaş ve yenilikçidir. Yeni kuşağa uygun aktif öğrenme yöntemleri ile eğitim vermekte bu anlamda dünya yükseköğretiminde global bir öncülük yürütmektedir. Cumhuriyetin temel prensiplerine bağlı eğitim kökenli bir kurumun üniversitesi olarak MEF’te her zaman birinci öncelik öğrencilerimiz, yani gelecek olmuştur ve olmaya devam edecektir. Hukuk Fakültemizin kadrosuna, verdiği çağdaş hukuk eğitimine bakarak Türkiye Barolar Birliği’nin işbirliği protokol talebimize olumlu dönüşü bizi çok mutlu etti. MEF çatısı altında geleceğimiz için adalet ve hakkaniyet duygusu yüksek çok sayıda avukatımız yetişecektir.’’ dedi.

TBB İle MEF Üniversitesi arasında yapılan anlaşmanın detayları MEF Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Burs Yönergesinde bulunmaktadır.