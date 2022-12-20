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ÇANAKKALE

Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı: Bazı avukatlar başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk etti

Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale’de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada bazı avukatlar salonu terk etti. Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi, "Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Barolar Birliğinin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı: Bazı avukatlar başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk etti
Toplantıda bulunan avukatlar kitlesel olarak salonu terk etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 37'nci Olağan Genel Kurulu Çanakkale’de yapıldı. TBB'nin toplantısında, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı esnada bazı avukatlar salonu terk etti.

BAŞÖRTÜLÜ DİVAN ÜYESİ KÜRSÜYE ÇIKINCA DIŞARI ÇIKTILAR

Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi şöyle konuştu:

"Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum."

Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı
OYNAT 00:54
Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı
Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtülü divan üyesinin konuşma yapmak üzere kürsüye çıkması sonrası salonda bulunan avukatlar kitlesel olarak salonu terk ettiler.

Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale'de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada bazı avukatlar salonu terk etti. Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi, 'Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum.' dedi.

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