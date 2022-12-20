Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı: Bazı avukatlar başörtülü divan üyesi kürsüye çıkınca salonu terk etti

Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtüsü hazımsızlığı

Türkiye Barolar Birliği'nin toplantısında başörtülü divan üyesinin konuşma yapmak üzere kürsüye çıkması sonrası salonda bulunan avukatlar kitlesel olarak salonu terk ettiler.



Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale'de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda, başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada bazı avukatlar salonu terk etti. Salonu terk eden avukatlara tepki gösteren divan üyesi, 'Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum.' dedi.



