Gündem Türkiye bu hafta dört kritik görüşmeye ev sahipliği yapacak
POLİTİKA

Türkiye bu hafta dört kritik görüşmeye ev sahipliği yapacak

Türkiye’de önümüzdeki beş gün içerisinde yoğun diplomasi trafiği yaşanacak. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün Türkiye’ye geliyor. Bu ziyaret, 2008'den bu yana İsrail'den Türkiye'ye ilk üst düzey temas olacak. Hemen akabinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Türkiye’ye adım atacak. Savaştaki Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları da Antalya’da görüşecek. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de pazar günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la öğle yemeğinde buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye bu hafta dört kritik görüşmeye ev sahipliği yapacak
Beş ülkeden Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirilecek.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve buna bağlı olarak yaşanan gelişmeler tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye’de bu hafta içinde önemli görüşmeler gerçekleştirilecek. Türkiye, yoğun diplomasi trafiğine ev sahipliği yapacak.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

  • İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog 9-10 Mart'ta, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 10 Mart'ta, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba 10 Mart'ta, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise 13 Mart’ta Türkiye'de bulunacak.

2008’DEN BU YANA İLK

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un gerçekleşecek ziyareti sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'ye gelen ilk üst düzey İsrailli isim olacak.

Isaac Herzog
Isaac Herzog

NELER KONUŞULACAK?

Görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

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  • ABD, Türkiye’nin bypass edildiği EastMed doğalgaz boru hattı projesinden desteğini çekti. Projenin taraflarından İsrail’de, bu durum yenilgi olarak kabul edilmişti. Türkiye’nin enerji hatlarındaki önemi daha da kayda değer hale gelmişti.

ALİYEV DE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ardından perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

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BARIŞ MASASI ANTALYA’DA

Rusya ve Ukrayna Antalya'da masaya oturmayı kabul etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Ukrayna'lı mevkidaşı Kuleba, 10 Mart'ta Türkiye'ye gelerek ateşkes ve barışı müzakere edecek. Tarihi toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "ara bulucu" olarak yer alacak.

  • Antalya'da masa kurulacağını duyuran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz” demişti.

YUNAN BAŞBAKANLA YEMEK

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de 13 Mart'ta Türkiye'ye gelecek. Pazar günü Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayin sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek. İki lider öğle yemeğinde bir araya gelecek.

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