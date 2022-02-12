Gündem Türkiye bu işçiyi konuşuyor Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin
GAZİANTEP

Türkiye bu işçiyi konuşuyor: 'Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin'

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burktu. O anların görüntüsünü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye bu işçiyi konuşuyor: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin
Bakan Koca kıyafetleri kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçiyi paylaştı.

Gaziantep’te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştı. İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırırken görüntü binlerce beğeni alarak sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüyü paylaşan Bakan Koca, “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaptı.

“Ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz”

  • Paylaşımında işçiye seslenen Bakan Koca, “İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandı.

“Bir şeyim yok” deyip binmek istemedi

Sağlık çalışanının yaralı işçiyi ambulansa bindirmek için ikna etmeye çalıştığı anlar görüntüye yansırken işçinin üzerinin betondan dolayı kirlendiğini gösterip “Bir şeyim yok” diyerek binmek istememesi izleyenlerin yüreğini burktu.

Bakan Koca kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçinin videosunu paylaştı: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun
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Bakan Koca kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçinin videosunu paylaştı: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun
Gaziantep'te bir inşaatta yaşanan kaza sonucu 3 işçi yaralandı.

Kendisini muayene etmek için gelen ambulansa kıyafetlerinin kirli olduğunu söyleyerek binmeyi reddeden işçinin videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında 'İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin.' ifadelerini kullandı.



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