Türkiye Büyük Millet Meclisi 102'nci yaşını kutluyor: 'Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir'

Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla yeniden sokaklara taşıyor. Ankara'da 23 Nisan törenleri başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Şentop, " Yüce Meclisimiz düşmanlara karşı milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Emanetiz olan cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir" dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: EMANETİNİZ OLAN CUMHURİYETİMİZ GÜVENLİ ELLERDEDİR

Devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. TBMM Başkanı Şentop, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şentop burada yaptığı açıklamada "Aziz Atatürk, ilk başkanlığını yaptığınız TBMM'nin açılışının 102. yıldönümü nedeniyle buradayız. sizlerden aldığımız ilhamla bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyecek bir şuurla devam edeceğiz. TBMM, büyük milletimizden aldığımız destekle iradesini hakim kıldı. Yüce Meclisimiz düşmanlara karşı milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Emanetiz olan cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir. Bu vesileyle sizi ve yol arkadaşlarınızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun" dedi.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER ÇOCUKLARLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 81 ilden gelen çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.

Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatmak gayesi ve gayretindeyiz. Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın millî ve manevi değerlerimizi bilen; vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven; millî iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır.

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Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içindeyiz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce meclisimize verildiği bu anlamlı günü, büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."