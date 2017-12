AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kilis 6'ncı Olağan Kongresi'ndeki konuşmasına, "ensar şehir", "kardeşliğin, dayanışmanın şehri", "dünyanın en merhametli şehri" olarak nitelendirdiği kenti ve ilçelerini selamlayarak başladı.

Kilis'in nüfusu kadar misafiri barındırdığını, kentte barış içinde kardeşçe yaşandığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, Kilis'in dünyaya örnek olduğunu, insanlığa ders verdiğini söyledi.

"Bu kadar misafir başka ülkede olsaydı, o şehirler, ülkeler bu yükü kaldıramazdı." diyen Yıldırım, onların gönüllerinin geniş, yüreklerinin Kilis halkı kadar cesur ve zengin olmadığını belirtti.

İnsanlığı görüp örnek almaları için tüm dünyayı Kilis'e davet eden Binali Yıldırım, "Barış, kardeşlik içinde yaşamanın ne demek olduğunu gelin de Kilis'te görün." diye konuştu.

REKLAM

Yıldırım, Kilis isminin insanlık tarihine altın harflerle yazıldığını dile getirerek, kentin yapılan fedakarlığın karşılığını katbekat alacağını vurguladı.

Suriye'deki iç savaşın, insanlık dramının en fazla yükünü, bedelini ödeyen şehirlerin başında Kilis'in geldiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin tarihe geçen yürüyüşünde Kilislilerin kendileriyle birlikte olduğunu ifade etti.

"Tezgahları boza boza bugünlere geldik"

Seçimlerde, referandumlarda yanlarında olan, kendilerini desteleyen Kilis halkına teşekkür eden Yıldırım, kentte yaşayanların Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında meydanlara inerek milli iradeye sahip çıktığını hatırlattı.

İktidar olarak her zaman Kilis'in yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirten Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

REKLAM

"15 yıl boyunca milletin emanetine halel getirmedik, bütün tuzakları, tezgahları boza boza bugünlere geldik. Benim Kilisli kardeşim kimin sözünün, özünün doğru olduğunu çok iyi bilir. Kimin bu ülke üzerinde taş üzerine taş koyduğunu, laf üzerine laf söylemediğini çok iyi bilir. İşte 4-5 yıldır yaşadıklarımıza hep beraber şahit oldunuz. 17- 25 Aralık darbe girişimi, Gezi olayları, Kobani provokasyonu, terör olaylarıyla sınırlarımızda olanları en iyi siz biliyorsunuz, siz yaşadınız. Bunlar Türkiye'nin önünü kesmek için kurulan tezgahlardır. 15 Temmuz'daki alçak darbe girişimi de bu tezgahın bir parçasıydı. Ruhunu 1 dolara satmış hainler Türkiye'ye diz çöktürmek istediler ama başaramadılar. O gece her bir vatandaşımız bir kahraman gibi meydanlarda alçaklara, bombalara göğsünü siper etti, ay yıldızlı bayrağı indirmedi, ezanlarımızı dindirmediniz. Allah sizden razı olsun. Şükürler olsun o ihanet planları da sizlerin desteğiyle boşa çıktı."

"Türkiye dünyada 1 numara oldu"

Bunlardan sonuç alamayanların ekonomide karanlık oyunların peşine düştüğüne dikkati çeken Yıldırım, "Hem de bunu 15 Temmuz'un hemen arkasında yaptılar ancak bu hesapları da tutmadı. 2017'nin üçüncü çeyreğinde bir destan yazdı Türkiye, yüzde 11,1 ile büyümede Çin'i de Hindistan'ı da geride bırakarak dünyada 1 numara oldu, listenin başına çıktı." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya ve ekonomisini büyütmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim 'AK Parti'ye muhalefet edeyim' diye Türkiye'ye muhalefet ederse, mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz Türkiye'ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir. Bu ülke için gece gündüz çalışanların yoluna taş koymaya çalışan her girişim, karşısında 80 milyon vatan evladını, Türk milletini, Kilis'i, Türkiye'yi bulur."

REKLAM

"Sorunları torunlara havale etmedik"

AK Parti olarak tutamayacakları hiçbir sözü vermediklerini, verdikleri her sözü ise yerine getirdiklerini dile getiren Yıldırım, şunları ifade etti: