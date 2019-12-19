Türkiye, Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı: Destek oldukça daha da güçleniyoruz

Türkiye, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasının sorumlusu olarak gördüğü HDP'nin il başkanlığının önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylem sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.

Hacire annenin oğlu için gösterdiği mücadele, benzer acıyı yaşayan diğerlerine de örnek oldu. Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılım günden güne arttı.

Son olarak 8 Ekim'de oturma eylemine başlayan Hatice Ceylan'ın da 10 Aralık'ta 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

GÜNDEM Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı

Annelere toplumun tüm kesimlerinden destek geldi

Tek arzuları kendilerinden koparılan evlatlarına kavuşmak olan ailelerin sesini tüm Türkiye duydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her fırsatta dile getirdiği Diyarbakır annelerini başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky ve büyükelçilerin yanı sıra siyasetçi, sanatçı, gazeteci, yazar, sporcu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kanaat önderi, din adamı, şehit ailesi, gazi, esnaf, muhtar, öğretmen ve gurbetçiler olmak üzere toplumun her kesiminden 5 bine yakın kişi ziyaret etti.

Acıların paylaşıldığı, desteklerin iletildiği ziyaretlerde kimi zaman dualar okundu kimi zaman da duygusal anlar yaşandı, gözyaşı döküldü.

Sanat camiası annelerin yanındaydı

Aralarında Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Hasan Kaçan, Cengiz Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Hanifi Koç'un da bulunduğu çok sayıda sanatçı ve oyuncu ziyaretleri ile annelerin sesine kulak verdi, evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

OYNAT 06:36 'Anneler, çocuklarını kaçıran PKK/YPG'ye karşı seslerini yükseltiyor' Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü PKK/YPG tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla videolu mesaj paylaştı. Altun, 'Uluslararası toplum, bu savaş suçu karşısında sessiz kalırken, Kürt ve Türk anneleri, terör örgütü PKK/YPG'nin yıllardır çocukları tuzağına düşürmesine karşı seslerini yükseltiyorlar.' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Kadın gazeteci ve yazarlardan annelere destek

Halime Kökçe, Gülcan Tezcan, Nagehan Alçı, Fadime Özkan, Deniz Kilislioğlu, Betül Soysal Bozdoğan, Zeynep Türkoğlu, Sevil Nuriyeva, Meryem İlayda Atlas, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, İnternet Haber Ankara Temsilcisi Hatice Kübra'nın da yer aldığı gazeteci, yazar ve televizyon sunucuları da ailelerle görüştü, yaşadıklarını dinledi, desteklerini iletti.

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Sivil toplum kuruluşlarının desteği sürdü

Memur-Sen, 15 Temmuz Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı, Kadın ve Demokrasi Derneği, Uluslararası İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Anadolu Yayıncılar Derneği, Hukukçular Derneği, Türkiye Kardeşlik Birliği ile Yedi Renk Tek Yürek Platformu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri oturma eyleminin ilk gününden bu yana ailelere desteğini sürdürdü.

Şehit aileleri ve Srebrenitsa anneleri de ailelere güç verdi

15 Temmuz Derneği üyelerinden, şehit Prof. Dr. İlhan Varank'ın eşi Saadet Varank, ablası Ayşe Arslantürk, Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak, Askeri Çoban'ın kızı Zehra Çoban, eşi şehit edilen ve kamuoyunda "Yıldız hemşire" olarak bilinen Yıldız Namdar ve ülkenin birçok ilinden gelen şehit yakınları annelerin yanında yer aldı, ziyaretleriyle onlara güç verdi.

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneği üyeleri de Diyarbakır annelerini yalnız bırakmadı.

OYNAT 01:54 Evlat nöbetindeki aileler HDP'li vekilleri görünce sinir krizi geçirdi Diyarbakır'da HDP'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillere terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı. BiP'te paylaş

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Avrupa'dan destek

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Denetim Komisyonu Türkiye eş raportörleri Jakob Wienen ve Yoomi Renström, Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott ve Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın da yer aldığı 9 ülkenin büyükelçisinin bulunduğu heyet ile Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen gurbetçiler annelerle görüştü.

Öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan da aileleri ziyaret etti, desteklerini bildirdi.

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"Destek oldukça daha da güçleniyoruz"

Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelerek kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir yaptığı açıklamada, kendilerini çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

En çok şehit annelerinin ve babalarının ziyaretinden etkilendiklerini ve duygulandıklarını dile getiren Demir, "Böyle bir günde yanımızda olmalarına teşekkür ediyorum. Demek ki hep el eleyiz. Türk-Kürt diye bir sorun yok. Bunu sadece bizim çocuklarımızı kaçıranlar ortaya çıkarttı. Kardeşiz, aynı bayrak altında yaşıyoruz." dedi.

Kendilerini ziyaret eden herkese teşekkür eden Demir, bu desteğin ve ziyaretlerin sürmesini diledi.

Demir, "Destek oldukça daha da güçleniyoruz. İstiyoruz ki herkes bize destek versin, gencecik evlatlarımızı o zalimlerin elinden hep birlikte alalım. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan buradan kalkmıyoruz. Evlatlarımızı onlardan alıp öyle gideceğiz." diye konuştu.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında konuştu. Evlat nöbeti tutan anneleri hatırlatan Erdoğan, ''Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasp edilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir'' dedi. BiP'te paylaş

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"El birliğiyle bu sorunu çözeceğiz"

Anne Songül Altıntaş, bütün Türkiye'ye verdikleri destek için teşekkür ederek, bu sayede eylemlerini bugüne kadar sürdürdüklerini ifade etti.

"Milletimiz bize ziyarete gelince, yaptığımız eylemin doğru olduğundan daha da emin olduk." diyen Altıntaş, şunları kaydetti:

"Demek ki doğru yerdeyiz, doğru bir şey yapıyoruz, doğru adresteyiz, HDP, çocuklarımızı kaçırdı, çocuklarımızı vermiyor. Halkımız, sanatçılarımız destek verdi. Allah gelenlerden razı olsun. Ziyaretler bize çok güç verdi, yüzümüzü güldürdü, umut oldu. Allah'ın izniyle Türkiye ile el biriliğiyle bu işi çözeceğiz. PKK'yı bitireceğiz, evlatlarımızı alacağız."

"Türkiye halkına teşekkür ediyoruz"

Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için eyleme katılan baba Süleyman Aydın, kendilerine desteğin çığ gibi büyüdüğünü aktardı.

"Bu desteklerle umudumuz daha da arttı. Bize destek veren bütün Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, yanımızda oldular, acımızı paylaştılar." ifadelerini kullanan Aydın, desteğin sürmesi dileğinde bulundu.

Şehit ailelerine özellikle teşekkür eden, şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Aydın, "Biz verilen destekle eylemimizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. HDP'den çocuklarımızı almadan gitmiyoruz." diye konuştu.

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Baba Celil Begdaş, bekleyişin çok zor olduğunu ancak desteklerin güç ve moral verdiğini kaydetti.

Herkesten destek beklediklerini dile getiren Begdaş, "Belki de bu ziyaretler sayesinde eylemi bugüne kadar devam ettirebildik, güç aldık. Gelmeyenler de bize destek verseler çok güzel şeyler olacak. Bu destek olursa, bizim çocuklarımız gelecek. 20 bin, 50 bin kişi gelsin. Yeter ki gelsinler, destek versinler." ifadesini kullandı.