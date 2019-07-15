Türkiye düşmanlarından daha güçlüyüz

Türkiye kendi ekonomik ve siyasi vizyonunu ortaya koymuş, geniş katılımlı bir toplumsal mutabakatla tesis ettiği güçlü yönetim yapısıyla gelişmekte olan ülkeler için rol model olan bir ülkedir. Türkiye’nin son 18 yılda uluslararası ölçekte dikkat çeken başarı hikâyesi, hem yurt içinde hem yurt dışında bir takım odaklar tarafından daima engellenmek istenmiş, ülkemizin güçlü devlet geleneği bu süreçte yaşanan girişimlere karşı gerekli yanıtı her zaman vermiştir.

Ülkemizi hedef alan saldırıların en vahimi ise, yüzlerce vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıdır. Devlet içine sızan kadrolarının öncülüğünde harekete geçen şer odakları, 15 Temmuz’da milli iradeyi hedef almış ve demokratik yöntemlerle hayata geçirmeleri mümkün olmayan karanlık emellerini Türkiye’ye silah zoruyla dayatmaya kalkışmıştır.

Milletimizin bu teşebbüse karşı gösterdiği direniş, aslında tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesajdır. 15 Temmuz direnişi, bizlerin hiçbir koşul altında egemenliğimizden ve bağımsızlığımızdan ödün vermeyeceğimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Milletimiz, Türkiye düşmanlarından daha güçlü ve daha kararlıdır.

EKONOMİK SALDIRILARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

Siyasi, hukuki ve toplumsal düzeyde hayata geçen uygulamalar ve alınan tedbirlerle kararlılıkla mücadele edilen bu tip yapılara karşı korunması gereken alanlardan biri de ekonomimizdir. Ülkemizi zor kullanarak teslim alamayacağını anlayanların bir takım ekonomik manipülasyonlara da başvurması ve finansal istikrarımızı hedef alması kaçınılmazdır. 2018 yılının ikinci yarısında, özellikle döviz kuru üzerinden ekonomimize yönelen girişimlerin temel sebebi, Türkiye düşmanlarının bu yöndeki emelleridir.

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Oysa ki, devletimizin gerekli tedbirleri alarak ülkemizi uzun vadeli hedeflere taşıma kararlılığı çok daha yüksektir. Yeni Ekonomi Programı öncülüğünde kamu, finans ve reel sektör arasındaki güçlü koordinasyonla hayata geçen yenilikçi uygulamalar bu yönde atılmış adımlardır. Gelecek dönemde hayata geçecek yeni reformlarla Türkiye, eskisinden de güçlü bir ekonomik performans gösterecektir.

Bu sürecin başarıya ulaşmasında en önemli faktörlerden biri bankacılık sistemimizin performansı olacaktır. Türk bankacılık sektörü, kamu bankalarımızın öncülüğünde yılın ilk 3 ayında 2018 yılsonuna kıyasla nakdi kredilerde 131,3 milyar TL büyüyerek bu yönde güçlü bir duruş sergilemiştir. Sektörümüz uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler üreten ekonomi yönetimimizin öncülüğünde başarılı bir sınav vermiştir. Bu yıl KOBİ Değer Kredisi - 1 ve 2 paketlerinin yanı sıra, İVME Finansman Paketi, KGF Destek Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi ve Ticari Alacak Sigortası gibi hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç katmıştır.

GÜCÜMÜZÜ MİLLETTEN ALIYORUZ

Yılın ilk çeyreğinde Bankacılık sektöründeki toplam kredi genişlemesinin 22 milyar TL’sini gerçekleştiren Bankamız, 2018’de yüzde 10,1 olan nakdi kredi pazar payını Mart ayında 10,4’e çıkarmıştır. Bankamız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata geçireceği yeni ürün ve hizmetlerle Türkiye’ye değer katmaya devam edecektir.

Çünkü biz çalışmalarımızın odağına milletimize duyduğumuz bağlılığı ve ülkemizin geleceğine duyduğumuz güveni koyuyoruz. Ülkemizi hedef alanlara karşı özveriyle çalışırken ihtiyaç duyduğumuz gücü, milletimizin bize duyduğu güvenden alıyoruz. Halkbank Ailesi adına vatanımızın bütünlüğü için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi bir kez minnetle anıyor, milletimizin 15 Temmuz gibi kötü günü bir daha asla yaşamamasını diliyoruz.

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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan