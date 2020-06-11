Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türkiye Fildişi Sahilindeki terör saldırısını kınadı
POLİTİKA

Türkiye Fildişi Sahili'ndeki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Fildişi Sahili'nin Burkina Faso sınırındaki askeri karakolu hedef alan silahlı saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fildişi Sahili’nin kuzey bölgesinde, Burkina Faso sınırında bulunan Kafolo şehrindeki bir kontrol noktasına bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

  • "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Kardeş Fildişi Sahili halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Kofolo beldesindeki Tafolo-Back köyündeki karakola kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 12 askerin yaşamını yitirdiği, 6 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Fildişi Sahili'nin kuzey komşularından Burkina Faso, 2015'ten bu yana sıklıkla terör saldırılarına maruz kalıyor.

Burkina Faso'daki terör saldırıları, bugüne kadar en az 1000 sivilin ölümüne, 860 bin kişinin yerlerinden olmasına yol açtı.

Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor
DÜNYA
Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor
Abone Ol Google News
Davaya taraf ismi bilirkişi atadı

Davaya taraf ismi
bilirkişi atadı

​CHP adaylığından FETÖ ihraçlarına uzanan hikaye.
Antikor testleri başladı

Antikor testleri başladı

​Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak?
Lübnanda Erdoğan sloganları

Lübnan'da
Erdoğan sloganları

​Türkiye'yi hedef alan yayına alkışlanacak tepki.
Çok sayıda araç <br>mahsur kaldı

Çok sayıda araç
mahsur kaldı

​Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu.
Tedbirleri <br>terk etmeyin

Tedbirleri
terk etmeyin

Bakan Koca, son 24 saatin verilerini açıkladı.
Canlı yayında <br>antikor testi

Canlı yayında
antikor testi

Türkiye genelinde yapılacak.

Libya'da <br>temizlik başladı

Libya'da
temizlik başladı

​Özel Kuvvetler, SAS ve SAT'lar iş başında.
Birçok ülkenin <br>nüfusunu geçti

Birçok ülkenin
nüfusunu geçti

​Dünya geneli vaka sayısı hızla artıyor.
Macron <br>istifayı düşünüyor

Macron
istifayı düşünüyor

​Fransız basınından flaş iddia.
Sirte'nin <br>kurtuluşu yakın

Sirte'nin
kurtuluşu yakın

Hafter cephe cephe kaybediyor.
Ortaköy'ün altından tarih çıktı

Ortaköy'ün altından tarih çıktı

​Belediye boru döşemek için kazınca günyüzüne çıktı.

​"Sultanahmet'i ibadete kapatın demedik..."

​Beşiktaş'ın ardından bu kez Caddebostan pislik içinde.

Ayasofya'ya ihtiyaç yok, zaten yetki alanımda değil.

​Art arda gelen haberler ikinci dalganın habercisi olabilir.

​CHP'ye "Sultanahmet de müze olsun" çıkışı soruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.