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Türkiye Filistin ile iş birliğini yeni bir boyuta taşıyor: Kolluk eğitimi anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye Filistin ile iş birliğini yeni bir boyuta taşıyor: Kolluk eğitimi anlaşması yürürlüğe girdi

10:0618/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk polisi, 1998 yılından bu yana Filistin ile devam eden kolluk eğitimi iş birliği anlaşmasını yeni bir boyuta taşıdı. Güncellenen anlaşma, personel değişimi ile bilgi ve deneyim paylaşımını da içeren daha kapsamlı bir iş birliği modelini hayata geçiriyor.

Uzun yıllardır savaşın gölgesinde kalan Filistin'in yanında yer alan Türkiye, hem insani hem de diplomatik yardımlarını sürdürüyor.


Son bir yıldır Filistin genelinde artan çalışmalar ve yüksek güvenlik ihtiyacının artmasıyla Türkiye, yeni bir anlaşmaya imza attı.


İki ülke arasında kolluk eğitimi işbirliği anlaşması yapıldı.


Anlaşma yürürlüğe girdi


Türkiye ile Filistin Yönetimi arasında kritik anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla bu hafta yürürlüğe girdi.


Kolluk Kuvvetlerinin Eğitimine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türk güvenlik güçlerinin Filistinli meslektaşlarını eğitmesine olanak tanıyacak.



Filistin polisi Türkiye'de eğitim alacak


Türk Polisi, 1998'den bu yana binden fazla Filistinli polis memuruna eğitim vermişti ancak yeni anlaşmanın kapsamı daha geniş olacak.


Taraflar, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla "eğitim ihtiyaç analizi" çalışması yapacak ve bu analiz doğrultusunda karşılıklı eğitim programları düzenleyecek.


Anlaşma personel değişimine olanak sağlayacak


Anlaşma ayrıca iki ülke arasında personel değişimi ile bilgi ve deneyim paylaşımını da kapsıyor.


Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre program, Polis Akademisi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı aracılığıyla Filistinli polis memuru adaylarına lisans ve lisansüstü programlar sağlayacak.


Anlaşma, 2022 yılında Filistin'in Ramallah kentinde Türk ve Filistinli yetkililer tarafından imzalanmıştı. Ancak bu hafta yürürlüğe girdi.



#Türkiye
#Filistin
#polis

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