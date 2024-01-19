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Türkiye genelinde 2023 yılında ne kadar konut satıldığı belli oldu

Türkiye'de aralık ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı. Verilere göre, konut satışları genel olarak azalmaya devam etti.

12:09 - 19/01/2024 Cuma
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Türkiye genelinde konut satışlarının gerilemesi istatistiklere yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına yönelik ve 2023'ün tamamını kapsayan konut satış istatistiklerini paylaştı.


Konut satışları 2023 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti.


Konut satışlarında İstanbul, 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.


En fazla satış İstanbul'da yaşandı


Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.


Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.



Türkiye genelinde aralık ayında 138 bin 577 konut satıldı


Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 azalarak 138 bin 577 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 714 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 11 bin 458 konut satışı ve yüzde 8,3 pay ile Ankara, 7 bin 166 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 65 konut ile Hakkari oldu.



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THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİMİ: THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

"THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle gerçekleştirilen sosyal konut projesi başvuruları tamamlandı. Proje, gençlere %20, engelli vatandaşlara %5, şehit ve gazi yakınlarına %5 kontenjan ayırarak dikkat çekiyor. İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde hayata geçirilecek 12 bin 500 konutun inşa süreci başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin sahipleri ise çekilecek kura ile belirlenecek. Konut sahibi olmak isteyenler, 7 bin 500 TL'den başlayan taksit, %20 peşinat ve 120 ay vade seçenekleriyle bu fırsattan yararlanabilecekler. Peki, THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?



İpotekli konut satışları 6 bin 42 olarak gerçekleşti


Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,3 azalış göstererek 6 bin 42 oldu. 2023 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 36,6 azalışla 177 bin 748 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 4,4, 2023 yılında yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.


Aralık ayındaki ipotekli satışların, 1.831'i; 2023 yılındaki ipotekli satışların ise 53 bin 455'i ilk el satış olarak gerçekleşti.


Diğer satış türleri sonucunda 132 bin 535 konut el değiştirdi


Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 azalarak 132 bin 535 oldu. 2023 yılında gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 13 azalışla 1 milyon 48 bin 178 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı aralık ayında yüzde 95,6, 2023 yılında yüzde 85,5 olarak gerçekleşti.



İlk el konut satış sayısı 51 bin 243 olarak gerçekleşti


Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 azalarak 51 bin 243 oldu. İlk el konut satışları 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 379 bin 542 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı aralık ayında yüzde 37, 2023 yılında yüzde 31 oldu.


İkinci el konut satışlarında 87 bin 334 konut el değiştirdi


Türkiye genelinde ikinci el konut satışları aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,9 azalış göstererek 87 bin 334 oldu. İkinci el konut satışları 2023 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 846 bin 384 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı Aralık ayında yüzde 63, 2023 yılında yüzde 69 oldu.


Türkiye'de 2023 yılında kadınlar 401 bin 933, erkekler 690 bin 438 konut satın aldı


Türkiye genelinde 2023 yılında, kadınlar yüzde 32,8 pay ile 401 bin 933, erkekler yüzde 56,3 pay ile 690 bin 438 konut sahibi olurken, yüzde 1,6 pay ile 19 bin 610 konut, kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı.




#Türkiye İstatistik Kurumu
#konut
#emlak
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