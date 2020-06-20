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Gündem Türkiye genelinde 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ANKARA

Türkiye genelinde 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bugün yapılacak LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bugün yapılacak LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.


Bakan Selçuk'tan öğrencilere mesaj: Soruları çözerken rahat olun
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere mesaj: Soruları çözerken rahat olun

LGS'ye girecek olan öğrenciler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan öğrenciler, okullarına gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanırken Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında hareketlilik yaşandı. Erkenden okul önlerine gelen öğrenciler aileleri ile birlikte sınava gireceği saati bekledi.

Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı: Eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı: Eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav saat 09.30’da başlayacak. Sınava girecek öğrenciler okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Sınav öncesi Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs durakların öğrenci hareketliliği yaşandı. Sınava girecek olan öğrencilerin el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görüldü.

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