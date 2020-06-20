Türkiye genelinde 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle bugün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınav ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.

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LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, göç idaresi, PTT gibi),

Akaryakıt istasyonları,

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda ve kurayla tespit edilecek lastik tamircisi,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

Bulunduğu yerin il/ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından izin verilmesi şartıyla makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

Oteller ve konaklama yerleri,

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır),

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

Sebze/meyve toptancı halleri."

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İstisna kapsamındaki kişiler

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler ise şunlar:

"Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil),

Acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Türk Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri gibi) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve alt yapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Demir-çelik, cam, ferrokrom gibi sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)

Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık gibi) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

30 Nisan 2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Türk Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi)

Veteriner hekimler,

Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartıyla teknik servis çalışanları,

İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (Mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla)

Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar."

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LGS'ye girecek olan öğrenciler okul önlerinde yoğunluk oluşturdu

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan öğrenciler, okullarına gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanırken Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında hareketlilik yaşandı. Erkenden okul önlerine gelen öğrenciler aileleri ile birlikte sınava gireceği saati bekledi.

Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon 800 bin öğrencinin gireceği Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav saat 09.30’da başlayacak. Sınava girecek öğrenciler okullarına gitmek için sabahın erken saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Sınav öncesi Cevizlibağ metrobüs, tramvay ve otobüs durakların öğrenci hareketliliği yaşandı. Sınava girecek olan öğrencilerin el hijyeni, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görüldü.