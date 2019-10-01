Gündem Türkiye genelinde radarla hız denetimi 20 bin 865 hız ihlali tespit edildi
ANKARA

Türkiye genelinde radarla hız denetimi: 20 bin 865 hız ihlali tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 28-29 Eylül'de ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimlerinde 20 bin 865 hız ihlali tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Trafik ekipleri, ülke genelinde 46 bin 981 araç denetledi.
Trafik ekipleri, ülke genelinde 46 bin 981 araç denetledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 28-29 Eylül'de hız denetimleri yapıldı.

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Ülke genelinde 46 bin 981 araç denetlenirken, 20 bin 865 hız ihlali tespit edildi. Denetimlerde 381 araç trafikten men edilirken 7 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 65'i trafik ekiplerince durdurularak yaptığı ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 35'inin plakasına ceza yazıldı.

Ayrıca denetimlerde toplam 23 bin 266 trafik kural ihlali tespit edildi.

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