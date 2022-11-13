Türkiye hayata tutundu: 85 milyon deprem tatbikatında

Türkiye, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yapılan tatbikat ile hayata tutundu. 81 ilde saat tam 18.57'de yapılan anonslarla bulundukları yerde çöküp kafalarını kapatarak tutunan vatandaşlar, olası bir deprem senaryosunu tatbik etti. Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulan anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı. Bu ana toplu ulaşım araçlarında, evlerinde, mesai sırasında ya da sokaklarda denk gelen milyonlarca insan 'Çök, kapan, tutun' hareketini yaptı.

Saatler 18.57’yi gösterdiğinde, AVM’lerden hastanelere, iş yerlerinden evlere kadar tüm Türkiye tatbikattaydı. Ordu’da Gaye Aksu-Nejdet Aksu çifti kına gecelerinde tatbikata katıldı.

AFAD MERKEZİNDEN TATBİKATI İZLEDİLER

Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefleyen AFAD koordinasyonundaki tatbikat, 81 il ve KKTC’de eş zamanlı olarak gerçekleşti. Korku ve panik olmasın diye siren sisteminin kullanılmadığı tatbikat için öncesinde SMS'ler ile bilgilendirmeler yapıldı. Tatbikatın yapıldığı dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililer, AFAD'da bir araya geldi.

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CANLI YAYINLARDA DEPREM ANLATILDI

KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantısı yapılırken basın mensupları tatbikatı İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce'de kurulan medya platformlarında izledi. Uzmanlar bu yayınlarda deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yaptı. İstanbul ve Bursa'daki eğitim merkezleri gün boyu açık tutulurken mobil simülasyon TIR’ları ülke genelinde sahadaydı. AFAD gönüllüsü 593 bin kişi ile birlikte üniversiteler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, çeşitli kurum ve kuruluşların yetkilileri, site yöneticileri tatbikatın koordinasyonunda ve tatbikatta aktif bir şekilde görev aldı.

AFET BİLGİSİ HAYAT BİLGİSİDİR

qCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tahliye Tatbikatı”na ilişkin, “Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakikayla hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57’yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri ‘afet bilgisi eşittir hayat bilgisi’ anlayışıyla ‘çök, kapan, tutun’ diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum” mesajını paylaştı.

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KENDİNİZİ VE ÇEVRENİZİ TEST EDİN

Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi’nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC’den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı. Bakan Soylu, “Millet olarak afetle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapabileceğimiz konusunda hazırlıklı olmaya çalışıyoruz” dedi. Soylu, “Aniden bir deprem olsa ‘ben ne yaparım’ sorusunu kendilerine sorsunlar. Küçük bir hareketle çök kapan tutun hareketiyle kendilerini ve çevrelerini test etsinler” dedi. Soylu, şunları kaydetti: Dünya bunu böyle yapıyor. Japonya, bu gelişmişlik seviyesine rağmen sürekli bu yaptığımız tatbikatları yapıyor ve deprem anında çok az kayıp yaşıyor. Çoğu zaman yaşamıyor. İnşallah bizler de o noktaya aziz milletimizin desteği, katılımıyla en kısa sürede gelmeyi arzuluyoruz. Bizim bir inancımız vardır, ‘Önce tedbir sonra tevekkül, sonra da takdir.’

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DEPREM ŞEHİTLERİNE DUA

Düzce’de 12 Kasım 1999’da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi. Depremin merkez üssü Kaynaşlı ilçesindeki programa, depremde yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, bundan 23 yıl önce yaşanan depremin acılarının tazeliğini koruduğunu belirterek, “Allah bu acıları tekrar yaşatmasın.” diye konuştu. Belediye Başkanı Birol Şahin de devletin ve vatandaşların katkılarıyla depremin izlerinin silindiğini kaydetti. Anma etkinliğine katılanlar, daha sonra kaymakamlık tarafından depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla oluşturulan sergiyi gezdi. Öte yandan depremde hayatını kaybedenler, Deprem Şehitliğinde mezarları başında dualarla anıldı. Yakınlarını kaybeden ailelerin acılarının, aradan geçen 23 yıla rağmen tazeliğini koruduğu görüldü. Depremde oğlunu kaybeden ve göçük altında kalarak engelli hale gelen Burhan Şen, yaşadıkları acıları unutamadıklarını söyledi. Şen, “Acımız büyük. Allah bir daha yaşatmasın. Depremlerin veya afetlerin ne zaman geleceği belli değil. O anları yaşamak çok zor, Allah kimseye yaşatmasın.” dedi.