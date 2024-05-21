Türkiye için varoluşsal tehdit

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küreselleşmeyle birlikte aileye yönelik tehditlerin arttığını belirterek "Ailelerimizin, aile yapımızın, aile değerlerimizin muhafazası bizim için vazgeçilmezdir" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 3 buçuk saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

AİLE EN SAĞLAM KALEMİZ

"Aile, kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Fakat son yıllarda aileye yönelik tehditlerin giderek arttığını müşahede ediyoruz" diyen Erdoğan, "Kitle iletişim araçlarının ailevi değerleri göz ardı eden yayınları, ahlaki ve kültürel yozlaşma sürecini beraberinde getiriyor. Küreselleşmeyle birlikte çeşitlenen arızi durumlar, toplumun çekirdeği olan aileyi pek çok riskle yüz yüze bırakıyor" diye konuştu.

Çocuk sahibi olmanın aileler için sürekli ertelenen bir durum haline geldiğine işaret eden Erdoğan, TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistiklerinin endişe verici olduğunu ifade etti. Erdoğan, 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızının, 2023'te 1,51'e gerilediğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

EŞİĞİN ALTINDAYIZ

"Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız."

Erdoğan, küresel cinsiyetsizleştirme çabalarına değinerek, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Eurovision yarışmasına atıfla "Bu tür uluslararası etkinliklerde giyimiyle, tavrıyla, sözleriyle normal bir insana rastlamak neredeyse imkansız hale geldi" dedi.

SİVİL ANAYASAYI ÜLKEMİZE KAZANDIRALIM

Yeni ve sivil bir anayasa konusuna da değinen Erdoğan, "Gelinen aşamada şunu çok net görebiliyoruz; mevcut Anayasa'nın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değildir. Türk demokrasisi yeni ve sivil bir anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

REİSİ İÇİN 1 GÜN YAS

Erdoğan, konuşmasında helikopter kazasında hayatını kaybeden İran lideri Reisi için Türkiye'de 1 günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Reisi'yi arama çalışmalarında Akıncı'nın oynadığı role de dikkat çeken Erdoğan, "İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı İHA, İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. Akıncı, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2 bin 100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi" dedi.

Muhbir’e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir’le telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu, İran halkının kederini paylaştığını belirterek Türkiye’nin komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini söyledi.

Acılarını paylaşıyorum

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bazı yetkililerin vefatı nedeniyle birçok siyasi de taziye mesajı yayınladı.

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum.

* Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilere Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun.

* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. İran devletine ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz.

* CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yaşamlarını yitirmiş olması nedeniyle komşumuz İran'a ve İran halkına başsağlığı diliyorum.

* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elim helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, İran Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Emir Abdullahiyan'a ve beraberlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına ve vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.







