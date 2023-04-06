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Gündem

Türkiye ile ABD arasında kritik temas: Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada iki bakanın görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

20:34 . 6/04/2023 Perşembe
AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Austin görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınırken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden duyulan üzüntü ifade edildi. Bunun yanı sıra Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmasının önemi, Finlandiya'nın NATO üyeliğinden duyulan memnuniyet ile Türkiye'nin F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızlı ve olumlu sonuçlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Bakan Akar'dan İsveç mesajı

ABD'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür eden Bakan Akar, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklediğini, Finlandiya'nın üyeliğinin bunu bir kez daha gösterdiğini ve en kısa zamanda İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesinin ümit edildiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Austin de deprem yaralarının sarılması için ABD'nin ilave her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.



#NATO
#Türkiye
#ABD
#Bakan Akar
#Lloyd James Austin
#Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması
41 dakika önce
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