Türkiye ile Gabon arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eğitim alanında kurulabilecek iş birliklerini ele almak üzere Türkiye'de bulunan Gabon Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Patrick Mouguıama-Daouda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası iki bakan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.

Bakan Selçuk, Gabonlu mevkidaşını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ile Gabon arasındaki ikili ilişkilerin son yıllarda yükselen bir ivme ile olumlu yönde seyrettiğini aktardı.

İmzalanan anlaşma çerçevesinde iki ülkenin eğitim ilişkilerinin yeni bir boyut kazanacağına işaret eden Bakan Selçuk, "Ülkemizin eğitim ile ilgili atılım yaptığı alanlardan birisi de mesleki ve teknik eğitim. Özellikle salgın sürecinde mesleki eğitim kurumlarımızdaki öğretmen ve öğrencilerin önemli miktarlarda maske, tıbbi önlük, dezenfektan, siperlik ve benzeri sağlık malzemesi üretimlerinden iftiharla bahsetmek isterim. Mesleki ve teknik eğitim alanında bu başarı örneğini sergileyen ülkemiz ile Gabon eğitim sistemindeki mesleki ve teknik eğitimin ekonomiye katkı sağlamasına ve işsizlikle mücadeleye yönelik mesleki eğitim alanında tecrübe paylaşımı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk, Türkiye'deki okullarla Gabon'daki meslek liseleri arasında kardeş okul ilişkisi kurularak tecrübe paylaşımının sağlanabileceğini belirtti.

Salgın sürecinde eğitim faaliyetlerinin etkin biçimde sürdürülebilmesi için alınan tedbirler ve yapılan uygulamalar konusunda da karşılıklı deneyim paylaşımının gündeme alınabileceğini dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu dönemde daha da önem kazanan eğitimin dijitalleşmesi hususunda ülkem adına kayda değer kazanımlar elde etmiş bulunuyoruz. Bu alanda da karşılıklı iş birliğine sıcak bakıyoruz. Gabon makamlarına FETÖ iltisaklı olan okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devri için de teşekkür ederim. Türk-Gabon Maarif Okulu Librevil'de 500'den fazla öğrenciye kaliteli eğitim imkanı sunmaktadır. Maarif Okulu öğrencileri, geçtiğimiz sene lise bitirme sınavlarında yüzde 100 başarı elde etmiştir. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Maarif Vakfı artan ilgi ve talep doğrultusunda okulu genişletmeyi arzu etmektedir."

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