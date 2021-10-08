Gündem Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı
ANKARA

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasında Ankara'da gerçekleştirilen istişarelere ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı
Arşiv

Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildiğini duyurdu.

"BÖLGESEL GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Paylaşımda şunlar kaydedildi:

  • "İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

Türk Seddi: Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı
FOTOĞRAF 18
Title
İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla her türlü önlemi alan güvenlik güçleri, zırhlı araçlarla yaptıkları devriye faaliyetleriyle hudut hattını sürekli kontrol ediyor.<br><br>
Title
İnsansız hava araçları ve optik kulelerle sürekli gözetim altında tutulan sınır hattında Türkiye'ye geçmek isteyen düzensiz göçmenler yakalanarak İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim ediliyor.<br><br>
Title
Çaldıran sınırından Ağrı Doğubayazıt ile Hakkari Yüksekova hattına doğru uzanan güzergahta yasa dışı geçişlerin önlenmesi amacıyla başlatılan güvenlik duvarının inşası sürüyor.
Title
20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı <br><br><br><br>Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, sınırda duvar yapımı, hendek kazma, jiletli tel çekme ve yeni optik kule ile karakol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.
Title
Duvarda kullanılan taş blokların üretiminin tamamlandığını dile getiren Bilmez, Geçen yıldan bu yana 104 lego ve mono blok kule yapıldı. 2 karakol inşaatı devam ediyor. 175 kilometre hendek kazıldı. Üç etap olarak 64 kilometrelik duvar yapılıyor. Şu an 20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı. 34 kilometrelik duvarda kullanılan taş üretimi gerçekleştirildi. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde montaj devam edecek. dedi.<br><br>
Title
İHA, drone ve termal kameralardan yararlanılıyor <br><br><br><br>Duvar inşa çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için gerekli görülen kısımda mayın temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirten Bilmez, geriye kalan 230 kilometrelik sınır hattı için ihale çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Title
Sınırda ciddi bir güvenlik önleminin söz konusu olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:<br><br>6. Hudut Tugayı sınırda 724 esasına göre yapmakta. Onlara takviye olarak 750 Özel Harekat polisi geldi. Bu polislerimiz 35 tim 50 araçla sınır birliğine destek veriyor. Jandarmadan da üç takviyeli, bir normal komando bölüğü bölgeye geldi. Aynı zamanda İHA, drone ve termal kameralardan yararlanılıyor. Bölgede yapılan 58'i gözetleme, 104 optik kulenin bazıları da devreye alındı. Bu kulelerin termal sisteminden de yararlanılıyor.
Title
Bilmez, sınır hattında alınan önlemlerle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmen sayısında önemli oranda bir düşüş yaşandığını ve çok sayıda organizatörün yakalandığını aktardı.<br><br>
Title
Güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutarak, sınırın geçilemeyeceğini bütün dünyaya göstermek istediklerini vurgulayan Bilmez, şöyle devam etti:<br>Güvenlik önlemleriyle düzensiz göçmen sayısında önemli oranda bir azalma var. Bu yıl yaptığımız istihbarı çalışmalar sayesinde 1290 organizatör yakalandı. Bunların yarısına yakını tutuklandı. Geçen yılın tamamında bu rakam 599'dı. Göçmenlerin saklandığı 138 'şok evi' yıktık. Zaman zaman evlerde saklanan göçmenleri yakalıyoruz. Onun dışında yakaladığımız göçmen grup sayısında önemli oranda azalma söz konusu. Daha önce 100'lerle ifade edilen o rakamlar şimdi 5-10 civarında.
Title
Van Gölü'nde önlemler artırıldı<br><br>Düzensiz göçmenlerin geçiş noktalarından biri olan Van Gölü'nde alınan önlemlere de değinen Bilmez, Ekiplerimiz gölün içinde ve etrafında devriye yapıyor. Yeni gelen botlarda radar sisteminin oluşu işimizi oldukça kolaylaştırdı. Geçen gün daha çok Ege Denizi'nde rastladığımız şişme bir botta 57 kişilik bir göçmen grubu yakaladık. Ekiplerimiz yaklaştığında bot su alamaya başlamıştı. Eğer Sahil Güvenlik yetişmeseydi bir faciayla daha karşılaşabilirdik. şeklinde konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türk Seddi: Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı
Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı. Vali Mehmet Emin Bilmez "Sınırda geçen yıldan bu yana 104 lego ve mono blok kule yapıldı. 2 karakol inşaatı devam ediyor. 175 kilometre hendek kazıldı. Üç etap olarak 64 kilometrelik duvar yapılıyor. Şu an 20 kilometrelik duvarın montajı tamamlandı. 34 kilometrelik duvarda kullanılan taş üretimi gerçekleştirildi. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde montaj devam edecek" ifadelerini kullandı.
İsraf hayatımızdançıkacak

İsraf  hayatımızdan çıkacak

​Paris İklim Anlaşması, hayatımızda yeni bir dönem açacak.
Tehdit etme hesap ver

Tehdit etme hesap ver

​PKK'ya operasyon ABD'yi rahatsız etti.
Afrikada istenmeyen adam

Afrika'da istenmeyen adam

​Mali Başbakanı'ndan Macron'a net cevap.
Tünel kazmaya başladılar

Tünel kazmaya başladılar

​Rakka'daki Rus güçlerinin çekilmesi PKK'da paniğe yol açtı.
Hepsi duruşma için toplandı

Hepsi duruşma için toplandı

​Osman Kavala'nın, Çarşı grubu ile birlikte yargılanmasına başlandı.
İngiliz turistin rotası Türkiye

İngiliz turistin rotası Türkiye

​Karantina kalktı rezervasyonlar başladı.

CHP’nin gerilim hayali

CHP’nin gerilim hayali

​Kılıçdaroğlu, yine hükümeti hedef alan çok tartışmalı bir açıklamaya imza attı.
Sporda devrim

Sporda devrim

Altmış maddelik spor yasasında sona gelindi.
Kanal İstanbul’da kazı başlıyor

Kanal İstanbul’da kazı başlıyor

​Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
En az 46 ölü

En az 46 ölü

Afganistan'da camiyi kana buladılar.
Çiftçiye kuraklık desteği

Çiftçiye kuraklık desteği

​Dekar başına 100 liraya kadar hibe.
'Bizim Çocuklar' kazanamıyor

'Bizim Çocuklar' kazanamıyor

​A Milli Takımımız grupta işini zora soktu.
Vefat sayısı 200'ün altına indi

Vefat sayısı 200'ün altına indi

​Türkiye'nin 8 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.