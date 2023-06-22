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Türkiye ile Ukrayna arasında tahıl sevkiyatı görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatı ele alındı. Bakan Güler, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksamadan işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

18:44 . 22/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl sevkiyatı ele alındı, Bakan Güler sevkiyatın kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Reznikov, yeni görevi dolayısıyla kutladığı Güler'e, başarı dileklerini de iletti.

"Türkiye yapıcı girişimlerini sürdürecek"

Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksamadan işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.



Görüşmede, Türkiye'nin, 17 Temmuz'da süresi bitecek Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha belirtildi.



#Tahıl Sevkiyatı
#Türkiye
#Ukrayna
#Milli Savunma Bakanı
#Yaşar Güler
#Oleksii Reznikov
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