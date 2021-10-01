Gündem Türkiye ile Yunanistan İstişari Görüşmelerin 63 turu 6 Ekimde Ankarada
ANKARA

Türkiye ile Yunanistan İstişari Görüşmelerin 63. turu 6 Ekim'de Ankara’da

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan Arasında İstişari Görüşmelerin 63. turu 6 Ekim 2021 tarihinde Ankara’da yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Türkiye ile Yunanistan İstişari Görüşmelerin 63. turu 6 Ekimde Ankara’da
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasında yürütülen istişari görüşmelerin 63. turu 6 Ekim'de başkentte gerçekleştirilecek.

Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 61. turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti.

Daha önce "istikşafi" nitelemesi kullanılan görüşmeler için "istişari" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

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