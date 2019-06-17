Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye-Yunanistan heyeti Ankara'da görüşecek

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara’da yapacak.

17-21 HAZİRAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir." denildi.