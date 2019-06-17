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POLİTİKA

Türkiye ile Yunanistan Milli Savunma heyetleri Ankara'da görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye-Yunanistan heyeti Ankara'da görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamda "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri, Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ikincisini 17-21 Haziran'da Ankara’da yapacak.

17-21 HAZİRAN ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir." denildi.

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