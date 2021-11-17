Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi Beştepe'de başladı

Dünya

Sembolik ordu: Avrupa 5 bin askerle süper güç olacak!

Avrupalı ülkelerin ABD ve NATO’ya bağımlılığı azaltmak için kurmayı planladığı AB ordusunda sona yaklaşılırken, uzmanlara göre böyle bir planın uygulanması zor görünüyor. Bazı AB ülkeleri çekinceli davransa da Fransa gibi kilit üyeler kararlı. Ancak 5 bin askerlik ordunun sembolik olmaktan öteye gidemeyeceği belirtiliyor.