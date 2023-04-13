Türkiye itiraz etti: Atina'nın NATO'daki planı elinde patladı

6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinden sonra Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatan Yunanistan'ın tatbikat hamlesi sonuç vermedi. Bazı Yunan haber sitelerine göre Atina, bu yıl 27-31 Mart tarihleri arasında Yunanistan'da yapılması programlanan NATO'nun

"Ramstein Guard"