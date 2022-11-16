'Türkiye Kürtleri öldürüyor' diyen gazeteciye Erdoğan'dan cevap: Farklı bir ırkçılığın içerisindesin bizim Kürtlerle sorunumuz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Erdoğan, tüm dost ve müttefiklerden Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi destek beklediklerini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar kimin arkasına saklanırlarsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

ERDOĞAN: BİZİM KÜRTLERLE BİR SORUNUMUZ YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamlamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, burada bir gazetecinin 'Türkiye’nin Kürtleri öldürdüğüne' yönelik provokatif sorusuna, sert sözlerle cevap verdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

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"Öncelikle Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Herhalde farklı bir ırkçılığın içerisindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veyahut Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi."