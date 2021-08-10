Gündem Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80i çipli kimlik kartına geçti
ANKARA

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartına geçti

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartı, ehliyeti olanların ise yarıdan fazlası yeni tip sürücü belgesi kullanımına geçti. Çipli kimlik kartı kullananların sayısı 66 milyon 149 bin 122 oldu- Ehliyeti olan 31 milyon 485 bin 730 kişiden 17 milyon 499 bin 936'sı ise yeni tip sürücü belgesi kullanıyor. Vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama kapsamında ise 1 milyon 684 bin 838 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti.

Haber Merkezi AA
Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80i çipli kimlik kartına geçti
Arşiv

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye, yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı.

Ülke genelinde 31 milyon 485 bin 730 kişinin ehliyeti bulunurken, bunlardan 17 milyon 499 bin 936'sı yeni tip sürücü belgesi kullanımına geçti. Böylece yeni tip sürücü belgesi kullanma oranı yüzde 55'e ulaştı.

Taklit edilemeyen görsel ve elektronik güvenlik özelliklerine sahip yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına ilk olarak 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de başlandı.

Bu ilçenin tamamı çipli kimlik kartına geçti
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Bu ilçenin tamamı çipli kimlik kartına geçti

Ülke genelinde yaygınlaştırılan uygulama sonrasında bugüne kadar 66 milyon 149 bin 122 kişiye çipli kimlik kartı verildi. Böylece çipli kimlik kartı alanların oranı Türkiye nüfusunun yüzde yaklaşık 80'ine ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonrasında içerisinde çip barındıran polikarbon malzemesiyle sahteciliğin önlendiği ikinci nesil pasaportların kullanımına geçildi. 2 Nisan 2018'den bugüne kadar 4 milyon 173 bin 890 kişiye yeni nesil pasaport verildi. Ülke genelinde pasaport sahibi olan 9 milyon 661 bin 422 kişiden 5 milyon 487 bin 532 ise eski pasaportları kullanmaya devam ediyor. Pasaport sahipleri içerisinde ikinci nesil pasaport kullananların oranı yüzde 57 oldu.

Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem
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Ehliyetin kimlik kartına yüklenmesi çalışmaları

Bakanlık, yeni tip sürücü belgesinin çipli kimlik kartlarına yüklenmesine yönelik "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi"ni 21 Eylül 2020'de hayata geçirdi.

Vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama kapsamında ise bugüne kadar bir milyon 684 bin 838 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti.

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