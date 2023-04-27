Türkiye nükleer çağa adım attı: Akkuyu'ya nükleer yakıt getiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Bugün Türkiye'yi dünyanın nükleer güç sahibi ülkeler arasına sokacak büyük hamlenin sevincini paylaşmak için bir aradayız. Bu törenle milletimize olan bir sözümüzü gerçekleştirmiş oluyoruz. Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Artık Akkuyu nükleer tesis hüviyeti kazanmıştır. Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.





Avrupa komisyonu nükleer enerjiyi yeşil enerji ilan ederek bu konudaki tereddütleri gidermiştir. Projemize en başından beri destek veren Putin başta olmak üzere tüm Rusya makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Her biri 1200 megawatt güce sahip 4 reaktörlü santral inşa ediyoruz. Milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirilmiştir. Akkuyu Rusya ile aramızdaki en büyük ortak yatırımdır. 20 milyar dolarlık proje Rosatom tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Bakım, işletme ve santraller için işletmeden çıkarma işlemlerinin sorumluluğu yükleniciye aittir. 2028'e kadar santral hizmete girecektir.





Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u buradan karşılanacaktır. Burada tam kapasitede 35 milyar kilowatt saat elektrik üretilecektir. Stratejik yatırım unvanını hak ediyoruz. Doğal gaz ithalatının düşmesine 1,5 milyar Dolar katkısı olacak proje milli gelire de olumlu yönde katkı yapacaktır. Proje kapsamında Rusya'da eğitim görerek santral görev yapacaklar ülkemizin nükleer güç alanındaki insan gücünü zenginleştirecektir. 300'ü aşkın mühendisimiz Rusya'da yetiştirildi. Bu santrali planlarken önceliklerimizin başında güvenlik gelmiştir. Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiğini gösteriyor.





Bu proje ile ikinci ve üçüncü santrallerimiz için de en kısa sürede harekete geçeceğiz. Rusya'nın Hatay'da kurduğu sahra hastanesi için özellikle milletim adına teşekkür ediyorum.









Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başlıkları;





Gerçek anlamda Türk-Rus en büyük ortak projelerinden biri olan Akkuyu NGS'de önemli aşamaya gelinmesinde sizi tebrik ediyorum. Akkuyu, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden. İki ülke pazarına da daha faal şekilde göstereceğiz.





Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Türkiye'de kurulacak gaz merkezi ile ticaret artacak. Gazımızın 3. ülkelere yönelimi konusunda iş birliği konusunda karar verdik. Talebi olan yabancı ülkelere piyasa şartlarına satacak. Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi.





Türkiye için deprem konusunda gerçekten üzüldük. Can ve mal kaybı yaşadı. Türkiye hükümetinin nedenli zor görevler düştüğünü de anlıyoruz. Alt yapı oluşturulacak. Burada da Türkiye'ye desteğimizi sağlamaya hazırız. Çok sıradışı bir durumla karşı karşıyayız. Rusya, Türkiye'ye ilk tıbbi yardım gönderen ülkelerden biri oldu. Bütün bu yardımları gönülden yapıyoruz.





'İlk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu'





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları;





60 yılı aşkın süredir niyetlense de maalesef hayata geçiremedi. 2000’li yıllar kadar ortalama hükümetlerin süresi 18 ay. 18 ayda bu projenin anlaşmasını bile imzalayamazsınız. Bunu imzaladınız, projelendirmesiyle ilgili hazırlıklar var. 2017’de Meclis’ten geçmiş 2018’de ilk kazmayı vurmuşuz. Bugün 5’inci yıl. Dünyada bu kadar hızlı ilerleyen bir proje olacağını tahmin etmiyorum.





İlk defa nükleer yakıtı tesise getiriyoruz. 1 yılda işletmeye alma çalışmaları devam edecek. Bu ve benzeri birçok projede ne kadar önemli olduğunu vatandaşımız gayet iyi bir şekilde gördü. TOGG yerli aracımız var. İHA’larımız, SİHA’larımız var. 1 hafta önce karaya getirdiğimiz Karadeniz gazı projesi var. Bunlar siyasi irade olmaksızın yapılabilecek işler değil.





Akkuyu artık nükleer tesis statüsüne kavuşuyor. İnşallah önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz. Türkiye'mizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü çeşitlendirmiş olacağız.





Akkuyu Nükleer Güç santrali Türkiye Cumhuriyetinin tek kalemde en büyük yatırımı olarka her gün biraz daha yükselmeye devam ediyor. 80 yıl işletme süresi boyunca 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürülebilir ve çevre dostu olacak. Yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu bu tesisten sağlayacağız. Yıllık 7 milyar metreküp doğal gaz ithalatı 35 milyon ton karbon salınımının önüne geçmiş olacağız.





Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi hakkında bilgiler





1- Akkuyu NGS ile;





• Türkiye’nin elektrik arzının %10’u karşılanacak.





• CO2 salımı yıllık 35 milyon ton azalacak.





• Projeye 6,5 milyar $ yerli katkı sağlanacak.





• Yıllık 7 milyar m3 doğalgaz ithalatı önlenecek.





2- Akkuyu NGS inşaatında son durum





• 4 ünitenin tamamında Nükleer Düzenleme Kurumundan (NDK) alınan inşaat lisansı ile çalışmalar devam ediyor.





• Dünyada sadece 5 adet bulunan dünyanın en büyük vinçlerinden iki tanesi (Liebherr LR 13000) Akkuyu NGS’de görev yapıyor.





• Dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi ülkemizdedir.





• Şantiye sahasında en yoğun dönemde yaklaşık 30.000 kişi çalışıyor. Çalışanların %80’i Türk.





• Akkuyu NGS projesinde başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600’ü aşkın Türk mühendis görev yapıyor.





• Akkuyu projesi NDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca sürekli denetlenmektedir.





3- Rusya'ya nükleer enerji eğitimi için gönderilen öğrenciler





• 317 öğrenci eğitim için Rusya’ya gönderildi.





• Rusya’dan dönen 291 yüksek nükleer mühendis Akkuyu’da iş başı yaptı. 26’sı eğitimine devam ediyor.





• MEB YLSY bursu ile yaklaşık 500 öğrenci yurtdışında eğitim görmek üzere seçildi.





4- Dünyada nükleer;





Avrupa Komisyonu 2 Şubat 2022 itibarıyla nükleer enerjiyi yeşil enerji olarak kabul etmiştir. (10 AB üyesi ülke, nükleer “yeşil enerji” olarak kabul edilsin çağrısı yapmıştı “Fransa, Polonya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya”)





• Hollanda ve İsveç nükleere desteğini açıkladı.





• Dünya 422 reaktör işletmede, 57 tanesi inşa halinde.





• Avrupa’da 170 reaktör işletme, 16 reaktör inşa halinde.





• AB elektriğinin %25’ini nükleerden karşılıyor.





• ABD’de 92, Fransa’da 56, Çin’de 56 ve Rusya’da 37 nükleer reaktör işletmede.





• Macron, iklim değişikliği hedeflerini tutturmak ve enerji arz güvenliği için ülkesinde yeni nükleer santraller yapılacağını açıkladı.





Birleşik Krallık, önümüzdeki dönemde 8 adet NGS kuracağını açıkladı.





Güney Kore, Japonya, Fransa ve Polonya son dönemde aldığı kararlar doğrultusunda nükleer enerjiye daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.



