Türkiye olarak üzerimize düşeni yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiğini belirtti. Rusya liderliğine desteğini ifade eden Erdoğan, aklıselim ile hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kremlin ise yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın tam desteğini aldığını söyledi. Açıklamada Putin’in, Erdoğan’ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.