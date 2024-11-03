Türkiye reklamlarına 12 milyar gösterim

Türkiye, birçok sosyal medya platformunda ülke tanıtımında birinci sırada yer alıyor. Tüm dünyada ise global kanallarda Türkiye’nin tanıtım reklamları 12 milyar gösterime ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk sinema eserlerinin yurt içinde ve yurt dışında daha fazla seyirciye ulaşması sağlanacak. Türk dizi ve sinema eserlerinin yurt dışında tanınırlığını arttırmak için Cannes ve Berlin Film Festivalleri’nde stant kurulacak. COM, ATF Singapur, Dubai gibi uluslararası içerik fuarlarında Türk dizilerinin ve sinema filmlerinin bilinirliğini arttırmak için tanıtım çalışmaları yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının 15 Temmuz 2019 tarihinde kurduğu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'nin dünyada tanıtımında çok güçlü bir rol oynuyor. Dijital iletişim yoluyla 69 ülkede 6 milyar gösterime ulaşan TGA, 37 ülkede ise 141 kampanyayı hayata geçirdi.