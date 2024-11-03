Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye reklamlarına 12 milyar gösterim

Türkiye reklamlarına 12 milyar gösterim

Haber Merkezi
04:003/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, birçok sosyal medya platformunda ülke tanıtımında birinci sırada yer alıyor. Tüm dünyada ise global kanallarda Türkiye’nin tanıtım reklamları 12 milyar gösterime ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım faaliyetlerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk sinema eserlerinin yurt içinde ve yurt dışında daha fazla seyirciye ulaşması sağlanacak. Türk dizi ve sinema eserlerinin yurt dışında tanınırlığını arttırmak için Cannes ve Berlin Film Festivalleri’nde stant kurulacak. COM, ATF Singapur, Dubai gibi uluslararası içerik fuarlarında Türk dizilerinin ve sinema filmlerinin bilinirliğini arttırmak için tanıtım çalışmaları yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının 15 Temmuz 2019 tarihinde kurduğu Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'nin dünyada tanıtımında çok güçlü bir rol oynuyor. Dijital iletişim yoluyla 69 ülkede 6 milyar gösterime ulaşan TGA, 37 ülkede ise 141 kampanyayı hayata geçirdi.


#Türkiye
#reklam
#gösterim

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardımlara artış müjdesi GELDİ! Tutarlar Ocak ayında sil baştan değişecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...