Türkiye-Romanya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı CORA Romanya Milli Gününü kutladı

Romanya’nın Milli gününü tebrik eden CORA, mesajında, “Romanya köklü tarihi ve beşeri ilişkilerimiz olan değerli bir müttefikimiz. Her ne kadar kara sınırımız olmasa da Karadeniz komşumuz ve stratejik ortağımızdır. NATO’da müttefikiz ve birlikte bölgesel güvenlik ve istikrara katkıda bulunuyoruz. Türkiye ile Romanya Balkanlar’da birbirlerinin en büyük ticaret ortağıdır. Güçlü dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin ötesinde, halklarımızın ortak tarihi geçmişinden kaynaklanan bir yakınlığımız da vardır. Bu köklü ortak geçmişten alınan güçle ilişkilerimiz her alanda süratle gelişmiş ve bugünkü seviyeye gelmiştir.

Türkiye ve Romanya, siyasi, askeri, ticaret, ekonomi, kültür ve insanların bir arada yaşaması açısından her alanda çok iyi örnek ilişkilere sahiptir. Her alanda ilişkileri derinleştirmek için karşılıklı bir istek var. Bu ilişkilerimizi ve iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Özellikle Covid-19 salgını, Ukrayna-Rusya savaşı ve dünyada yaşanan gerilimler uluslararası iş birliği ve küresel dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte Türkiye ve Romanya, iki dost ve müttefike yakışan örnek bir dayanışma sergilemiştir.” ifadelerine yer verdi.

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Dostluk Grubu Başkanı CORA, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Romanya ile parlamenter diplomasideki yakın etkileşimimizin düzeyinden ve içeriğinden memnunuz. Parlamentolarımız arasındaki canlı ve sürekli temaslar, istikrarlı siyasi diyaloğumuza değer katmaktadır.

Türkiye ve Romanya ilişkilerini güçlendirmek adına bu ilişkileri devlet başkanları düzeyine çıkarmak istiyoruz. Hatta Polonya ile birlikte üçlü mekanizmamızdaki ilişkilerimizin devlet başkanları düzeyindeki ilk zirvesini Türkiye’de gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca meclis başkanları düzeyindeki ilk toplantıyı da ocak ve mart ayları arasında yine Türkiye’de gerçekleştirmek istiyoruz.

Ben bu duygu ve düşüncelerle Romanya’nın 1 Aralık Milli gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”

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