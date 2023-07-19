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Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu: Ücretsiz halk plajı sayısı 35’e ulaşacak

Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Türkiye’nin sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu yaygınlaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ücretsiz halk plajı sayısının 35'e ulaştırılacağını açıkladı.

14:51 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni 5 yıldızlı halk plajları geliyor.

Yeni 5 yıldızlı halk plajları geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki ücretsiz halk plajı sayısının 35'e ulaştırılacağını duyurdu.


“Ücretsiz Halk Plajı sayısı 35’e ulaşacak”

Mavi bayraklı plaj sayısında dünya üçüncüsü olan Türkiye’nin sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu yaygınlaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretsiz halk plajlarına yenilerini ekliyor.


Bakanlık her ihtiyaca uygun tasarladığı ücretsiz 5 yıldızlı halk plajı sayısını Türkiye genelinde 35’e ulaştıracak. Ortalama 100 bin kişinin ağırlandığı plajlarda sayı arttıkça, Türkiye genelindeki şezlong sayısı da yaklaşık 30 bine ulaşacak.


Akdeniz’de 9, Ege Bölgesi’nde 5 ücretsiz halk plajını hizmete sunan Bakanlık Antalya’da 2 bin 600 şezlong kapasitesiyle önümüzdeki günlerde vatandaşlarla buluşturacağı Küçük Çaltıcak Ücretsiz Halk Plajı ile bugüne kadar toplam 15 plajın açılışını yapmış olacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Manavgat Ilıca ile Kemer Tekirova ve Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Halk Plajları’nda da proje çalışmalarına başladı.





Hizmete sunulan 'Ücretsiz Halk Plajları'

Kültür ve Turizm Bakanlığı bugüne kadar Antalya’da Belek, Kemer-Çamyuva ve Çifteçeşmeler (Erez Burnu) ile Kadriye ve Manavgat, Muratpaşa-Lara ve Bahçecik Ücretsiz Halk Plajları’nı hizmete sundu.


Muğla’da Bodrum-İçmeler, Marmaris-İçmeler, Türkbükü ve Torba Ücretsiz Halk Plajları’nı ziyaretçileriyle buluşturan Bakanlık, İzmir Pırlanta Ücretsiz Halk Plajının ise 2019 yılında açılışını yaptı.


Kültür ve Turizm Bakanlığının engelli ve doğa dostu plajlarında aile localarından dinlenme teraslarına, yöresel ürünler pazarından bebek bakım üniteleri ve çocuk parklarına, bisiklet ve yürüyüş yollarından aromatik peyzaj düzenlemelerine kadar pek çok ayrıntı vatandaşların hizmetine sunuluyor.


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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı. KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirten Uraloğlu, “Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak” dedi. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yarın gerçekleştirecek. Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı gerçekleştirecek.


#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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