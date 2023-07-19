Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu: Ücretsiz halk plajı sayısı 35’e ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı ile ilgili açıklama yaptı. KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirten Uraloğlu, “Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak” dedi. Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yarın gerçekleştirecek. Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı gerçekleştirecek.