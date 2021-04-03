Gündem Türkiye Somalideki terör saldırılarını kınadı Hükümetin ve halkın yanında durmaya devam edeceğiz
ANKARA

Türkiye Somali'deki terör saldırılarını kınadı: Hükümetin ve halkın yanında durmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de çok sayıda asker ve sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarına ilişkin kınama mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye Somalideki terör saldırılarını kınadı: Hükümetin ve halkın yanında durmaya devam edeceğiz
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen terör saldırıları neticesinde birçok asker ve sivilin hayatını kaybetmesinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu menfur terör saldırılarını kuvvetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Somali hükümeti ve halkının yanındayız"

Saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Somali'de neler oluyor?

Somali ordu komutanlarından Tuğgeneral Mohamed Tahaliil, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Eş-Şebab militanlarının, Aşağı Şabel bölgesinde Bariire ve Awdhegle'deki askeri üslere saldırı girişiminde bulunduğunu belirtmişti.

Askerlerin söz konusu saldırıya cevaben örgüte yönelik operasyon düzenlediğini aktaran Tahaliil, operasyonda 76 militanın öldürüldüğünü, 10 militanın da yakalandığını kaydetmişti.

Adını vermek istemeyen bir hükümet yetkilisi, yaptığı açıklamada, operasyonda çok sayıda askerin de hayatını kaybettiğini söylemişti.

Eş-Şebab örgütü ise Bariire askeri üssünde 47 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askeri aracın da ele geçirildiğini iddia etmişti.

Başkent Mogadişu'da düzenlenen intihar saldırısında da biri bebek 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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