Türkiye 'soykırım davasına' müdahil olma kararı İslam ülkelerine örnek olabilir

Kılıç, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'deki savaş suçu niteliğindeki eylemlerine ilişkin Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanına açtığı soykırım konulu davaya müdahil olacağının açıklandığını anımsattı.
Açılan davada, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in eylemlerini durdurması ve aldığı tedbirleri mahkemeye raporlaması yönünde karar aldığını anımsatan Kılıç, "Ama ne yazık ki o tarihten bugüne kadar İsrail yine savaş suçu niteliğindeki eylemlerini sürdürüyor." dedi.
Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Kılıç, sağ kalanların ise yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Kılıç, bölgedeki insanların gıdaya erişim, barınma hakkına erişim noktasında ciddi anlamda bir ablukayla karşı karşıya kaldıklarını, açlıkla yüzleştiklerini ifade etti.
"21. yüzyılın ilk çeyreği biterken böylesi bir durumla karşılaşmak büyük bir trajedi ne yazık ki." değerlendirmesinde bulunan Kılıç, dünya kamuoyunun İsrail'in soykırım eylemleri karşısında duyarsız kalmadığını dile getirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olayların başladığı 7 Ekim'den bu yana "Filistin'in bağımsızlığı ve ayrı bir devlet olarak varlığını sürdürme" noktasında irade ortaya koyduğunu belirterek, insani desteğini de sürdürdüğünü kaydetti.
Türkiye'nin son olarak açılan davaya müdahil olacağının açıklandığını dile getiren Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu tarihi hadiselerin kayıt altına alınması ceza adaleti anlamında önemli"
TİHEK Başkanı Kılıç, Türkiye'deki sivil toplum örgütleri ile kamu kurumlarının Gazze'de yaşananları delillendirdiğini, kayıt altına aldığını bildirdi.
Anadolu Ajansının "Kanıt" isimli kitabında İsrail'in Gazze'deki katliamına yer verildiğini aktaran Kılıç, "Bu tarihi hadiselerin kayıt altına alınması, tarihe not düşülmesi noktasında önemli. Hakikatin ortaya çıkması açısından, ceza adaleti anlamında da önemli." dedi.
Türkiye'nin, İsrail'in zulmünden kaçan Filistinlilere ev sahipliği yaptığını belirten Kılıç, "Türkiye'nin siyaseten bu süreçte müdahil olması hukuk tekniği açısından da önemli diyebilirim delilerin ispatı noktasında." dedi.
"Türkiye'nin davaya müdahilliği İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini motive edecek"
Prof. Dr. Kılıç, TİHEK'in Filistin'de yaşanan soykırım eylemleri ve insan hakları ihlallerine ilişkin bir komisyon oluşturduğunu, komisyonun raporlama faaliyeti çerçevesinde Türkiye'ye gelen Filistinlilerle görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.
İsrail zulmüne maruz kalan Filistinlilerin gözlemlerinin alındığı, yaşadıkları durumların tespit edildiğini aktaran Kılıç, "Bunları da biz raporumuza derç edeceğiz ve yakın zamanda komisyonumuz faaliyetini tamamladıktan sonra bütün dünya kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.
Türkiye'nin açılan soykırım davasına müdahil olmasının uluslararası diplomasındaki ağırlığı dikkate alındığında olumlu etki doğuracağını vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı: