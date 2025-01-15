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'Türkiye-Suudi Arabistan Siyasi İstişareleri' Ankara'da yapıldı: İkili ilişkiler ve çok taraflı işbirliği ele alındı

'Türkiye-Suudi Arabistan Siyasi İstişareleri' Ankara'da yapıldı: İkili ilişkiler ve çok taraflı işbirliği ele alındı

22:5815/01/2025, Çarşamba
AA
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Velid bin Abdülkerim El Hureyci - Nuh Yılmaz
Velid bin Abdülkerim El Hureyci - Nuh Yılmaz

''Türkiye-Suudi Arabistan Siyasi İstişareleri'', Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdulkerim El Hureyci'nin başkanlıklarında Ankara'da yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre istişarelerde, ikili ilişkiler ile çok taraflı işbirliği konuları ele alındı.

"Türkiye-Suudi Arabistan Siyasi İstişareleri", Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid bin Abdülkerim El Hureyci'nin başkanlıklarında Ankara'da yapıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Yılmaz ile El Hureyci'nin başkanlığında yapılan istişarelerde, ikili ilişkiler, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile çok taraflı işbirliği konuları ele alındı.

Bakanlığın bir diğer paylaşımında ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile El Hureyci'nin görüşmesinde de ikili ilişkilerin ve bölgesel konuların konuşulduğu bildirildi.


#Suudi Arabistan
#Türkiye
#Dışişleri Bakanlığı
#Nuh Yılmaz
#Velid bin Abdülkerim El Hureyci

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