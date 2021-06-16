Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonu: 1 ton ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Ekvator’dan Mersin Limanı’na gelen bir gemide muz yüklü konteyner içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Limana gelen Liberya bandıralı gemide yapılan ortak operasyonda, 1 ton kokain ele geçirildi.

Ele geçirilen kokain, Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası bahçesinde sergilendi.

Yaklaşık bir aydır takip ediliyordu

Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan, burada yaptığı açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile beraber yaklaşık bir aydır konuyu takip ettiklerini söyledi. Cihan, “Ekvator ülkesinden Mersin Limanına muz yüklü bir gemide kokain geleceği bilgisi üzerine yapılan çalışmamız başarılı bir yakalamayla bugün sona ermiştir. Bu yakalamada 1 ton kokain yakalaması gerçekleşmiştir. Çalışmalarımız devam etmekte, uyuşturucuyla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

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Bakan Muş duyurdu

Ticaret Bakanı Muş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.



Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.



Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021

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