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POLİTİKA

Türkiye Uzay Ajansı'na 4 ülkeden davet

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Macaristan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan davet üzerine gelecek hafta bu ülkeye ziyarette bulunacaklarını söyledi. Avrupa Uzay Ajansı üyesi olan ülkelerle ikili iş birliklerini geliştirerek projelere ortak teklif vermek istediklerini belirten Yıldırım, "İtalya, Fransa ve İngiltere'den de davet aldık, onları da ziyaret edeceğiz, biz de onları davet edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Uzay Ajansına 4 ülkeden davet
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, son bir yıl içinde Ukrayna, Kazakistan ve 9 Şubat'ta açıklanan Milli Uzay Programı'nın ardından Azerbaycan ve Pakistan ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

İş birliği arayışındaki ülkelerle görüşme trafiği

Söz konusu ziyaretlerin TUA için önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Uzayda birinci ligde olmayıp, iş birliği arayışı içindeki ülkelere ziyaretlerimiz çok verimli geçti" diye konuştu. Yıldırım, gelecek hafta Macaristan'a da ziyarette bulunacakları bilgisini verdi.

Bu ülkedeki uzay çalışmalarının Macaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Yıldırım, orada da Uzay Ajansı kurulması yönünde hazırlık olduğunu bildirerek şunları söyledi:

İtalya Fransa ve İngiltere'den davet

  • Burada hem ikili iş birlikleri hem de Macaristan Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin görüşmeler yapacağız. Görüşmelerde tecrübelerimizi paylaşacağız. Türkiye, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) üyesi değil. Bu yüzden ESA üyesi olan ülkelerle ikili iş birliklerini geliştirerek projelere ortak teklif vermek istiyoruz. Bunun da kapılarını Macaristan ile açabiliriz. İtalya, Fransa ve İngiltere'den de davet aldık, onları da ziyaret edeceğiz, biz de onları davet edeceğiz.

Bu görüşmelerle hem Milli Uzay Programı'nın hedeflerine ulaşma noktasında güçlü olunacağını hem tanıtım yapılacağını hem de teknoloji transferi yollarının açılacağını belirten Yıldırım, ileri ülkelerle arayı hızla kapatmak için buna ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

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