Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım: Sizce bu ne olabilir?

Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumu Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"Sizce bu ne olabilir?"

TUA'dan yapılan paylaşımda Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.