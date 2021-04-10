Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Türkiye Uzay Ajansından merak uyandıran paylaşım Sizce bu ne olabilir?
ANKARA

Türkiye Uzay Ajansı'ndan merak uyandıran paylaşım: Sizce bu ne olabilir?

Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye Uzay Ajansından merak uyandıran paylaşım: Sizce bu ne olabilir?
TUA'nın paylaşımı.

Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumu Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"Sizce bu ne olabilir?"

TUA'dan yapılan paylaşımda Türk bayrağının dikili olduğu bir platformun görüntüsünün yer aldığı paylaşımda, "Sizce bu ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

Abone Ol Google News
Kırık şüphesi var

Kırık şüphesi var

​Levent Şahin, oyuncunun hastaneye götürüldüğünü açıkladı.
Galatasaray kazanmayı unuttu

Galatasaray kazanmayı unuttu

​Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.
Türkiye Uzay Ajansından merak uyandıran paylaşım: Sizce bu ne olabilir?

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin verilerini açıkladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

15 Temmuz 2016 sonrası sözde üst düzey 462 terörist etkisiz hale getirildi.
Trabzonspor kazanamıyor

Trabzonspor kazanamıyor

​Bordo mavililer son üç haftada üç beraberlik aldı.

​AB Türkiye Delegasyon Başkanı'ndan Türk sağlık sistemine övgü.

Faz-2'nin ikinci doz uygulaması tamamlandı
70'li yılların ünlü dolandırıcısı Raki

70'li yılların ünlü dolandırıcısı Raki

Mağdurların arasında dönemin Başbakanı dahi var.

​Kadın özel harekat ekiplerinin operasyon anı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.